Vogelgrippe-Ausbruch in Sachsen: Tod für 80.000 Tiere unumgänglich

Ebersbach - Wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs müssen in einem Geflügelbetrieb in Ebersbach im Landkreis Meißen rund 80.000 Legehennen getötet werden.

In einem Geflügelbetrieb in Ebersbach im Landkreis Meißen wurde die Vogelgrippe festgestellt. © Julian Stratenschulte/dpa

"Die Geflügelpest hat nun leider einen zweiten großen Nutzgeflügelbestand in Sachsen erreicht. Die Folgen sind gravierend. Die erforderlichen und rechtlich notwendigen Maßnahmen wurden unmittelbar eingeleitet", teilte die zuständige Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) mit.

Bereits im November hatte es ebenfalls in Ebersbach einen ersten Vogelgrippe-Fall bei Puten gegeben. Damals wurden 8000 Tiere vorsorglich getötet.

Zudem wurde laut Ministerium bei bislang 28 Wildvögeln in Sachsen - darunter Kraniche, Gänse und Schwäne - eine Infektion nachgewiesen.

Der Zoo Leipzig ließ nach einem Vogelgrippe-Fall bei einem Pelikan 350 weitere Vögel testen - und gab inzwischen Entwarnung.