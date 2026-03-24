Grässlicher Vorfall in sächsischer Kleinstadt: Hat der Wolf hier Kater Leo im Maul?

Lauta - Der dreijährige Kater Leo streunte nie länger als zwei Tage herum, bis er immer wieder ins Familienhaus an der Friedensstraße in Lauta (bei Hoyerswerda) kam. Doch nun herrscht wohl Gewissheit: Der Familienliebling wird nicht mehr heimkehren, wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Wolf gerissen.

Kater Leo wurde nur drei Jahre alt und mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf gerissen. © privat

"Wir standen am Donnerstag gegen 21 Uhr auf unserer Terrasse, haben ihn gerufen. Dann hörten wir keine 500 Meter von unserem Haus einen Schrei", berichtet Katzen-Mama Stephanie Wolff (39) noch immer aufgewühlt. Es sollte der letzte Schrei ihres Haustiers sein.

Nachdem die Suche bei Nachbarn und Freunden ohne Erfolg geblieben war, veröffentlichte sie einen Suchaufruf bei Facebook.

Daraufhin sendete ihr eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn ein Foto, dass sie von ihrem Arbeitsplatz am Bahnübergang in der nahen Karl-Liebknecht-Straße gemacht hatte.

Der Schnappschuss entstand am Donnerstag gegen 21 Uhr und zeigt einen Wolf, der stadteinwärts die Schienen quert.

Im Maul trägt das Raubtier seine Beute. "Es kommt mir vor wie ein aufgeklärter Mord. Das ist hundertprozentig Leo." Denn keine Katze in Lauta habe so helles Fell. Der Verlust wiegt schwer, war der Kater doch festes Familienmitglied und ein Geschenk für die jüngere Tochter.

Mit ihrem Schritt an die Öffentlichkeit möchte Stephanie Wolff die Mitbürger warnen: "Ich bin nicht gegen den Wolf. Aber wie sollen wir uns verhalten, wenn wir mit Hunden im Wald Gassi gehen oder Haustiere haben, die im Garten sind." Die Verunsicherung ist groß.