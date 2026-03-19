Grausiger Fund im Wasserfass: Polizei ermittelt nach Serie verschwundener Katzen gegen 54-Jährigen

Taura - Über Monate hinweg verschwanden in einem Ortsteil der sächsischen Stadt Belgern-Schildau immer wieder Katzen spurlos. Jetzt wurde ein Mann (54) auf frischer Tat bei dem Versuch, eine Mieze in einem Wasserfass zu ertränken, ertappt. Ist das Rätsel hiermit gelöst?

In einem Wasserfass mit Deckel soll die ums Überleben kämpfende Katze gefunden worden sein. (Symbolfoto) © 123RF/mauriciotoro

Samstagabend überraschten die Besitzer einer verschwundenen Katze einen 54-jährigen Mann auf seinem Anwesen in Taura, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage.

Es sei Rettung in letzter Sekunde gewesen, denn die Katze habe laut einem Bericht der LVZ in einem verschlossenen Wasserfass bereits einen Todeskampf geführt.

Sie ist das erste Tier in einer langen Episode an verschwundenen Katzen, welches wiedergefunden wurde. Die Polizei ermittelt in dem Fall seit 2025.

Das zuständige Revier hat in der Vergangenheit bereits Befragungen durchgeführt, "hatte jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für einen Tatverdächtigen", so Lübcke.

Bei dem Einsatz wurde unter anderem eine Lebendfalle sichergestellt.