Sogwirkung durch Silicon Saxony: Asiatische Firmen wählen Sachsen als Europa-Zentrale

Dresden - Trotz der schwierigen internationalen Lage blieb das Silicon Saxony auch 2025 ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die wirtschaftliche Anziehungskraft Sachsens geht. Eine Bilanz.

WFS-Geschäftsführer Thomas Horn (56) blickt auf ein erfolgreiches Jahr in einem herausfordernden Umfeld zurück. © Holm Helis

Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) betreute im vergangenen Jahr sachsenweit insgesamt 18 Neuansiedlungen (2024: 19) und Firmenerweiterungen mit einem Volumen von 211,09 Millionen Euro.

Damit konnten 868 Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten werden, sagt WFS-Geschäftsführer Thomas Horn (56). Die Investoren kamen schwerpunktmäßig aus Deutschland sowie aus den Niederlanden, Finnland, der Schweiz, Japan, Taiwan und den USA.

Immer deutlicher werde die Anziehungskraft der ESMC-Ansiedlung auf Zulieferer und Dienstleister der Mikroelektronik-Branche, so Horn.

"Besonders erfreulich ist, dass sich mehrere Unternehmen für Sachsen als Zentrale für den Start ihrer europäischen Aktivitäten entschieden haben."