Grippewelle in Sachsen fordert zahlreiche Tote: Unter ihnen ein dreijähriges Kind

Dresden - Die Grippewelle ebbt ab. Laut Landesuntersuchungsanstalt (LUA) gingen die Influenza-Fälle vorige Woche im Vergleich zur Vorwoche um zwölf Prozent zurück.

Gut 37.000 Sachsen lagen in dieser Saison schon mit Grippe, Corona oder RS-Viren im Bett. (Symbolfoto) © picture alliance / Maurizio Gamb

Der diesjährige Gipfel scheine erreicht und überschritten, schreibt das LUA zur veröffentlichten Statistik. Bislang haben sich knapp 23.400 Sachsen infiziert.

Die laufende Grippesaison hat in Sachsen aber auch 120 Todesopfer gefordert. 62 Frauen und 57 Männer im Alter zwischen 58 und 101 Jahren waren betroffen.

Dazu kam ein drei Jahre altes Kind mit einer schweren Grunderkrankung, hieß es. Seit Saisonbeginn Ende September sind darüber hinaus 124 Covid-Todesfälle erfasst worden. Knapp 11.000 Menschen hatten sich infiziert.