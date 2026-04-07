Wieder vereint in Bannewitz: Possi und Possine bringen Freude in die Gemeinde

Bannewitz-Possendorf - Das Storchenpaar Possi und Possine aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist zurück - und könnte schon bald für Nachwuchs sorgen.

Possi und Possine sind wieder vereint. © Bannewitz/Heiko Wersig

Wie der Bannewitzer Bürgermeister Heiko Wersig auf TAG24-Anfrage mitteilt, ist die Störchin Possine am Osterwochenende auf dem rund 20 Meter hohen Schornstein der Grundschule in Possendorf angekommen.

"Wir freuen uns, dass beide endlich wieder vereint sind und hoffentlich nicht nur bei den Störchen für Nachwuchs sorgen! Bei einer halbierten Geburtenquote wünschen wir uns auch viele Kinder in der Gemeinde", so Wersig.

Bereits seit über vier Wochen hatte Partner Possi geduldig auf ihre Rückkehr gewartet.

Mit dem Wiedersehen ist das Storchenpaar nun wieder vereint - sehr zur Freude der Einwohner, die das Geschehen rund um das Nest jedes Jahr gespannt verfolgen.