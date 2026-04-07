Wieder vereint in Bannewitz: Possi und Possine bringen Freude in die Gemeinde
Bannewitz-Possendorf - Das Storchenpaar Possi und Possine aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist zurück - und könnte schon bald für Nachwuchs sorgen.
Wie der Bannewitzer Bürgermeister Heiko Wersig auf TAG24-Anfrage mitteilt, ist die Störchin Possine am Osterwochenende auf dem rund 20 Meter hohen Schornstein der Grundschule in Possendorf angekommen.
"Wir freuen uns, dass beide endlich wieder vereint sind und hoffentlich nicht nur bei den Störchen für Nachwuchs sorgen! Bei einer halbierten Geburtenquote wünschen wir uns auch viele Kinder in der Gemeinde", so Wersig.
Bereits seit über vier Wochen hatte Partner Possi geduldig auf ihre Rückkehr gewartet.
Mit dem Wiedersehen ist das Storchenpaar nun wieder vereint - sehr zur Freude der Einwohner, die das Geschehen rund um das Nest jedes Jahr gespannt verfolgen.
Bewohner hoffen auf Nachwuchs
"Pünktlich zum Frühling und den Osterfeiertagen beginnt in Possendorf wieder die spannende Zeit der Brut und Aufzucht", schreibt die Gemeindeverwaltung in ihrem Beitrag.
Seit 1997 kehren die beiden Störche regelmäßig zur Grundschule zurück.
Die Bewohner hoffen, dass das Storchenpaar auch diesmal für Nachwuchs sorgt und das Nest fröhlich belebt.
Titelfoto: Bannewitz/Heiko Wersig