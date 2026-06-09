Großer Andrang auf Sachsens Geldtopf: Diese Klimaprojekte werden jetzt gefördert
Dresden - (Zu) Großes Interesse an Klimaprojekten in Sachsen: Auf einen Förderaufruf des Infrastrukturministeriums (SMIL) meldeten sich 24 Städte und Gemeinden mit Projekten im Umfang von 4,8 Millionen Euro.
Der Topf des Ministeriums (948.000 Euro) reicht noch nicht einmal für die Hälfte. Das Rennen machten Dresden, Nossen, Ottendorf-Okrilla und Leipzig.
Die Landeshauptstadt will den Vorplatz des Kulturpalastes klimaresilient weiterentwickeln (198.000 Euro).
In Nossen soll der nahezu vollständig versiegelte Schulhof der Dr.-Eberle-Oberschule entsiegelt, begrünt und umgestaltet werden.
Für die neue Ortsmitte von Ottendorf-Okrilla sollen Regenwasser, Grünflächen, Oberflächen und die unterirdische Infrastruktur von Beginn an zusammen geplant werden.
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Leipzig will im Zuge des Fernwärmeausbaus einen Abschnitt der Steinstraße in der Südvorstadt-West klimaangepasst umgestalten. Für die drei Projekte gibt's jeweils 250.000 Euro an Fördergeldern.
Titelfoto: imago stock&people