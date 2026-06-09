Großer Andrang auf Sachsens Geldtopf: Diese Klimaprojekte werden jetzt gefördert

Dresden - (Zu) Großes Interesse an Klimaprojekten in Sachsen : Auf einen Förderaufruf des Infrastrukturministeriums (SMIL) meldeten sich 24 Städte und Gemeinden mit Projekten im Umfang von 4,8 Millionen Euro.

Dresden will den Platz vor dem Kulturpalast klimaresilient umgestalten. © Norbert Neumann

Der Topf des Ministeriums (948.000 Euro) reicht noch nicht einmal für die Hälfte. Das Rennen machten Dresden, Nossen, Ottendorf-Okrilla und Leipzig.

Die Landeshauptstadt will den Vorplatz des Kulturpalastes klimaresilient weiterentwickeln (198.000 Euro).

In Nossen soll der nahezu vollständig versiegelte Schulhof der Dr.-Eberle-Oberschule entsiegelt, begrünt und umgestaltet werden.

Für die neue Ortsmitte von Ottendorf-Okrilla sollen Regenwasser, Grünflächen, Oberflächen und die unterirdische Infrastruktur von Beginn an zusammen geplant werden.