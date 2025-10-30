Güterwagen in Sachsen entgleist: THW im Einsatz

Zeithain - Zwischenfall im Landkreis Meißen! Am Dienstagnachmittag ist nahe des Zeithainer Ortsteils Röderau ein Güterwagen im Gleisbett gelandet.

Am Güterbahnhof von Röderau mussten THW-Kräfte am Dienstag einen verunfallten Schotterwagen wieder aufgleisen. © Screenshot/Facebook/THW Ortsverband Dresden

Gegen 16 Uhr meldete Infrastrukturbetreiber DB InfraGO die Entgleisung einer Fahrt der Rangierabteilung.

Nach Angaben des alarmierten THW Ortsverbandes Dresden überfuhr ein vollbeladener Schotterwagen eine Gleissperre, woraufhin alle vier Radsätze aus die Schienen gesprungen sind.

"Da sich einer der beiden Radsätze zum Teil noch auf der Gleissperre befand, zum Teil aber in der Luft hing, war ein umsichtiges und behutsames Arbeiten notwendig", heißt es in einem Post auf Facebook.

Mit Unterstützung durch hydraulisches Gerät konnte der Waggon wieder aufgegleist werden. Dies nahm insgesamt rund vier Stunden Zeit in Anspruch.