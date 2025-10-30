Vogelgrippe greift um sich: Sachsens bekanntester Gänsezüchter sieht nur einen Ausweg

Wermsdorf - Sachsens größter Gänsezüchter Lorenz Eskildsen sieht in einer Impfung die einzige Möglichkeit, um das Problem der Vogelgrippe in den Griff zu bekommen.

Jedes Jahr schlachtet Eskildsen rund 30.000 Tiere für den Verkauf in den eigenen Hofläden und in regionalen Kleinbetrieben. © Robert Michael/dpa

"Die internationale Gemeinschaft sträubt sich dagegen, weil befürchtet wird, dass über das Fleisch Viren verbreitet werden", sagte Eskildsen. "Aber es gibt Handlungsbedarf." Die Verheerungen, die die Geflügelpest jedes Jahr weltweit anrichte, seien gigantisch.



Die aktuelle Vogelgrippe-Welle hat Sachsen bisher offensichtlich nicht erreicht - die Geflügelzüchter sollten aber wachsam sein, betonte der Sächsische Geflügelwirtschaftsverband. Die Gänsemärkte und Hofverkäufe beschränkten sich auf die Vermarktung geschlachteter Gänse und die Vermarktung von verarbeiteten Produkten. Es bestehe dabei kein Tierkontakt und somit auch keine Gefahr für die Tierbestände.



Eskildsen selbst habe in den vergangenen Jahren viel getan, um die sogenannte Biosicherheit zu erhöhen. Unter anderem sei sein Betrieb inzwischen aufgeteilt in drei epidemiologische Einheiten, so dass im Falle einer positiven Testung nicht sämtliche Tiere getötet werden müssten, sondern nur die in dem betroffenen Teil. Alle angelieferten Tiere würden stets auf das Virus getestet.

Außerdem habe er an die Stallanlagen für die Zuchtgänse Wintergärten angebaut, in denen die Tiere unter einem Dach im Freien stünden. Dadurch seien sie geschützt vor Einträgen von darüber fliegenden Wildvögeln. Seine Hofläden seien so angelegt, dass Besucherinnen und Besucher nicht in Kontakt mit den Farmbereichen kämen.