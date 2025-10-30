3.645
Tragödie in Sachsen: Frau (†25) stürzt von Roller und stirbt
Von Marcel Gnauck
Kamenz - Schreckliches Ende einer Roller-Fahrt im Landkreis Bautzen! Am Mittwoch ist eine junge Frau (25) tödlich verunfallt.
Nach Polizei-Angaben war die 25-Jährige mit einem Tretroller auf einem Fuß- und Radweg in Kamenz unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb wenig später.
Sanitäter brachten die 25-Jährige noch in ein Krankenhaus. Doch letztlich kam jede Hilfe zu spät. Die Verunfallte erlag ihren schweren Verletzungen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa