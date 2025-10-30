Tragödie in Sachsen: Frau (†25) stürzt von Roller und stirbt

Kamenz - Schreckliches Ende einer Roller-Fahrt im Landkreis Bautzen ! Am Mittwoch ist eine junge Frau (25) tödlich verunfallt.

Den Sturz vom Tretroller überlebte eine 25-jährige Frau in Kamenz nicht. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Nach Polizei-Angaben war die 25-Jährige mit einem Tretroller auf einem Fuß- und Radweg in Kamenz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb wenig später.



