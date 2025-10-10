Halloren, Soljanka, Malz-Kaffee und Co.: So kreativ sind die DDR-Produkte wirklich

Leipzig - Aufgrund der Ressourcenknappheit mussten Produkthersteller in der DDR oftmals sehr kreativ werden. Für die ZDF-Sendung "besseresser" hat sich Sebastian Lege (46) mit den Tricks der damaligen Lebensmittelindustrie beschäftigt.

Sebastian Lege (46) guckt sich die Hallorenkugeln im Detail an. © ZDF/Katja Inderka

Unter anderem wird Halloren, die älteste noch produzierende Schokoladenfabrik Deutschlands, beleuchtet. Hier werden monatlich noch immer Millionen leckere Kugeln produziert.

"Die waren schon bisschen rar", erinnert sich eine Leipzigerin in dem ZDF-Beitrag an den früher nur seltenen Halloren-Genuss - die Süßigkeit war sogenannte Bückware gewesen. "Das war schon was Besonderes bei uns. Die Leute, die im Konsum gearbeitet haben, haben immer erstmal welche für sich selbst weggetan."

Da Kakaobohnen teuer waren und mit Westgeld aus dem Ausland importiert werden mussten, galten die Kugeln als Luxusware. Eine Lösung für die breite Gesellschaft musste her. Schokoladen-Alternativen wie Mischungen aus Haferflocken, Sojamehl und Malz kamen geschmacklich nicht so gut an. Also wurde Halloren kreativ.

Nur aus Vollmilchpulver und Butter wird auch heute noch der typisch sahnige Geschmack gewonnen, der schokoladige Teil kommt mit nur 17 Prozent Kakao aus. Obwohl die Produkte heutzutage natürlich ausreichend verfügbar sind und nicht ersetzt werden müssten, bleibt Halloren bei der alten Rezeptur. Die Leipziger Befragten finden's gut: "Die haben schon immer geschmeckt. (...) Der Memory Aspekt wäre sonst vielleicht auch weg."