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Handwerk schwächelt: Vorzeige-Firma trotzt Abwärtstrend

Die sächsische Wirtschaft kämpft aktuell mit einem Konjunkturabschwung. Gut läuft es dagegen bei der Firma Lucas.

Von Thomas Staudt

Königsbrück - Die sächsische Wirtschaft kämpft aktuell mit einem Konjunkturabschwung. Gut läuft es dagegen bei der Firma Lucas. Kein Wunder, denn wenn es um Spezialaufträge geht, sind die Metallbauer oft die erste Adresse.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU, 2.v.r.) mit Geschäftsführer Sebastian Lucas-Delaval (36, r.) bei einem Betriebsrundgang vor einigen Wochen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU, 2.v.r.) mit Geschäftsführer Sebastian Lucas-Delaval (36, r.) bei einem Betriebsrundgang vor einigen Wochen.  © Holm Helis

Renommierstück der vergangenen Jahre ist die Rampe an der Dresdner Gemäldegalerie, sagt Firmenchef Sebastian Lucas-Delaval (36) beim Betriebsrundgang und deutet auf einen Bildschirm mit einer Konstruktionszeichnung.

"Die sieht man fast gar nicht", erklärt er stolz. Gerade entsteht eine ultraleichte Einhausung für "Die Schönheit" im Großen Garten. Wenn sie fertig ist, sei die Skulptur für rund 30 Jahre gut geschützt, meint Lucas-Delaval.

Eine besondere Spezialisierung besteht im Bereich Industrie- und Montageservice, der in Form der LAI Lucas Anlageninstandhaltung zur Lucas Group gehört. "Die automatischen Kippfenster stammen von der Studienakademie Riesa", sagt Projektleiter Maik Zschieschang (59) und deutet auf ein Werkstück.

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Die Firma, die sie gebaut hat, existiere nicht mehr, erläutert er. "Aber wir sind in der Lage, die Antriebstechnik zu tauschen."

Rund 1800 solcher kleiner, aber auch deutlich größerer Aufträge stehen bei Lucas in den Büchern.

Und ein Jahresumsatz von 3,8 Millionen Euro (2025), ergänzt Mit-Geschäftsführerin Stephanie Lucas (38). Sebastian und sie sind Geschwister.

Auch am Auftrag für die spektakuläre Basteiaussicht war der Metallspezialist Lucas beteiligt.
Auch am Auftrag für die spektakuläre Basteiaussicht war der Metallspezialist Lucas beteiligt.  © Lucas Group
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Eines der Renommierprojekte aus der letzten Zeit: die Rampe zur Dresdner Gemäldegalerie.
Eines der Renommierprojekte aus der letzten Zeit: die Rampe zur Dresdner Gemäldegalerie.  © Lucas Group

Das Unternehmen erhielt den Titel "Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb"

Lutz Claus (62) ist einer der dienstältesten der insgesamt 40 Beschäftigten bei Lucas.
Lutz Claus (62) ist einer der dienstältesten der insgesamt 40 Beschäftigten bei Lucas.  © Holm Helis

Lucas lieferte Teile für die Baustelle des Chip-Riesen ESMC, war an der Hochwasserschutzanlage für Grimma (Landkreis Leipzig) beteiligt, lieferte und montierte elektronische Stahl-Glastüren für das Max-Planck-Institut Dresden.

Erledigt werden die Aufträge von 40 Mitarbeitern, drei Azubis inklusive. 2019 heimste das Unternehmen den Titel "Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb" ein, 2023 den "Zukunftspreis - Handwerksbetrieb des Jahres" der Handwerkskammer Dresden.

Die Weichen für die Zukunft stellte das Unternehmen 2020 mit einer Erweiterung für eine Million Euro. In diesem und im nächsten Jahr soll noch einmal eine halbe Million folgen.

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Das Geschäft läuft. "Die drei nächsten Azubis haben wir auch schon", sagt Sebastian Lucas-Delaval.

Titelfoto: Fotomontage/Holm Helis/Lucas Group

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