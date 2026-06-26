Endlich! Neue Hubschrauber-Flotte der sächsischen Polizei nach Pannen-Serie jetzt vollständig

Dresden - Nun sind sie doch alle da: Am Donnerstag ersetzte die sächsische Polizei am Flughafen Dresden ihre alten Hubschrauber EC135 durch neue H145 der Firma Airbus. Eigentlich sollte das schon Ende 2024 abgeschlossen sein, doch dann kam es zu Problemen .

Dieser H145 wurde am Donnerstag in Betrieb genommen. © Sebastian Kahnert/dpa

Sensiblere Wärmebildtechnik, schärferes Videosystem, 800-Liter-Löschtank, die Möglichkeit, acht Polizisten zusätzlich zu den Piloten zu transportieren oder auch die Möglichkeit, Spezialkommandos schnell abzuseilen. Von den drei neuen Hubschraubern für 60 Millionen Euro verspricht sich die Polizei viel.

"Die Hubschrauberstaffel wird nach Abschluss des Flottenwechsels künftig über ein deutlich erweitertes Einsatzportfolio verfügen", sagt Sachsens Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (61) erfreut.

"Die fliegerische Leistungsfähigkeit des neuen Hubschraubers ist beeindruckend. Modernste Technik, die unsere Kollegen bei ihrer täglichen professionellen Aufgabenerfüllung unterstützen wird", so Kubiessa weiter. Der Regelbetrieb soll ab Juli starten.

Schon am 16. Dezember 2024 hatte Kubiessa zusammen mit Innenminister Armin Schuster (65, CDU) den ersten neuen H145 in Empfang genommen. Problem: Der hätte eigentlich schon am 30. Dezember 2023 geliefert werden sollen, ein Jahr darauf war die Lieferung des dritten und letzten Helikopters geplant gewesen.