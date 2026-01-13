Havarie lässt 15.000 Menschen ohne Trinkwasser dastehen

Pirna - Auch das noch! Nicht nur, dass das Wetter am Dienstag für gefährliche Glätte sorgte, es brachte vermutlich in Pirna auch eine Wasserleitung zum Bersten.

Ein Rohrbruch in Pirna forderte Feuerwehr und Katastrophenschutz. © Daniel Förster

An der Rosenstraße kam es gegen 5.30 Uhr zum Rohrbruch. So gab es für große Teile des linkselbischen Gebiets keine Versorgung mehr. Rund 15.000 Einwohner waren betroffen.

Schnell verwandelte das Leitungswasser die Straße zu einer Rutschbahn. Der Katastrophenschutz und die Feuerwehr befanden sich im Einsatz.

Gegen 7 Uhr war das Leck dann verschlossen, bei vielen Betroffenen gab es wieder Wasser.

Allerdings nicht bei allen: Sechs Wohnhäuser waren auch noch bis zum Abend ohne Wasser. Für sie wurde ein Standrohr zur Notversorgung eingerichtet.