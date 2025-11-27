Helis stecken in der Warteschleife: Sachsen wartet weiter auf Polizeihubschrauber

Dresden - Die sächsische Polizei befindet sich bei der geplanten Modernisierung ihrer Hubschrauberflotte in der Warteschleife.

Solche Airbus-Hubschrauber werden in Sachsen sehnlichst erwartet. © Roland Halkasch

Noch immer wird auf zwei neue Hubschrauber gewartet, die Airbus eigentlich schon bis Jahresende 2024 hätte ausliefern sollen, ergab jetzt eine Anfrage der Grünen im Landtag.

Die Helikopter sollen nun erst im kommenden Jahr landen.

Auch der erste bei der Airbus Helicopters Deutschland GmbH bestellte Hubschrauber traf mit reichlich Verspätung ein und dazu noch unvollständig, wie es in der Antwort des Innenministeriums hieß.