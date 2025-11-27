Kuschelkissen, Schwibbögen, Kalender: Wie wär's mal mit einem Geschenk aus dem Knast?

Dresden - Weihnachtsmärkte gibt es viele. Diesen Weihnachtsbasar gibt es nur ... zweimal: Am Donnerstag zeigten die Arbeitsbetriebe der sächsischen Justizvollzugsanstalten, dass sie auch Advent können. Termin verpasst? Kein Problem, eine Chance gibt's noch.

Weihnachten ohne die Liebsten ist für Gefangene eine schwierige Situation. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Einlasskontrolle - so einfach kommt man nicht ins Justizministerium in der Dresdner Neustadt. Erst mal drin, fällt die lange Schlange auf, die sich vor dem Stand mit Backwaren gebildet hat. Dabei ist der Markt noch gar nicht eröffnet.

"Dieses Jahr gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, die Stollen auch online zu bestellen", sagt ein Sprecher. "Aber wir sind bereits ausverkauft." Letzte Gelegenheit also.

Dann greift die Justizministerin zum Mikro. Sie erinnert daran, dass die Arbeitsbetriebe in den Justizvollzugsanstalten einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten, weil sie die Gefangenen an einen Arbeitsalltag draußen gewöhnen.

"Denn was nützt es uns, wenn wir die Menschen nur wegsperren?", sagt Constanze Geiert (49, CDU).