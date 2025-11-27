Inventar von insolventem Solarhersteller kommt unter den Hammer

Thalheim/Hohenstein-Ernstthal - Beim insolventen Solarmodulhersteller Meyer Burger läuft derzeit die Versteigerung des Inventars.

In der stillgelegten Werkhalle von Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen arbeitet niemand mehr. Stattdessen kommt das Inventar nun unter den Hammer. © Simon Kremer/dpa

Knapp 1.500 Einzelstücke von der Topfpflanze über Büromöbel und Werkzeuge bis hin zu Produktionsanlagen der Standorte Thalheim (Sachsen-Anhalt) und Freiberg (Sachsen) stehen nach Angaben des Auktionators zum Verkauf.

Die Startpreise liegen laut Auktions-Katalog zwischen zehn Euro, etwa für eine Trittleiter, und 1,5 Millionen Euro für eine Solarzellen-Fertigungslinie.

Der Betrieb in den beiden Werken wurde zum 1. September eingestellt, weil kein Investor für das insolvente Unternehmen gefunden werden konnte.