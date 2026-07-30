Hier wird auch gesprengt: Sächsisches Mega-Projekt bald befahrbar

Grimma - Beim Neubau der Muldebrücke im Zuge der Autobahn 14 bei Grimma steht der nächste wichtige Bauabschnitt kurz vor dem Abschluss. Nach Angaben der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) befindet sich die Behelfsumfahrung inzwischen in der Endphase.

Bernd Urbank, Projektleiter der DEGES, am Donnerstag beim Pressetermin an der Brücke. © Sören Müller

Bereits am 3. August soll die neue Richtungsfahrbahn in Richtung Nossen für den Verkehr freigegeben werden.

Derzeit laufen auf dem Bauwerk die letzten Arbeiten. So wurden die Abdichtung und der Fahrbahnbelag hergestellt. Gleichzeitig erfolgten Asphaltierungsarbeiten an den Straßenanschlüssen sowie die Montage von Schutzplanken und Fahrbahnmarkierungen.

Ende August soll – sofern die erforderlichen Mittelstreifenüberfahrten rechtzeitig fertiggestellt werden – auch die Richtungsfahrbahn Leipzig in Betrieb gehen.

Mit der Verkehrsfreigabe beginnt zugleich die nächste Phase des Großprojekts. Ab September 2026 ist der Rückbau der bestehenden Muldebrücke vorgesehen. Zunächst werden Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzplanken entfernt. Anschließend sollen die Betonfahrbahnplatten ausgebaut sowie die stählernen Überbauträger über der Mulde getrennt und mit schwerem Gerät ausgehoben werden.

Für die westlich der Mulde gelegenen Brückenteile plant die DEGES nach aktuellem Stand einen Sprengabbruch. Die genauen Abläufe und Termine befinden sich jedoch noch in der Abstimmung. Bis Ende des Jahres sollen der Überbau und die Pfeiler in diesem Bereich vollständig beseitigt sein.