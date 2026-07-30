Hier wird auch gesprengt: Sächsisches Mega-Projekt bald befahrbar

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Beim Neubau der Muldebrücke im Zuge der Autobahn 14 bei Grimma steht der nächste wichtige Bauabschnitt kurz vor dem Abschluss.

Von Sören Müller

Grimma - Beim Neubau der Muldebrücke im Zuge der Autobahn 14 bei Grimma steht der nächste wichtige Bauabschnitt kurz vor dem Abschluss. Nach Angaben der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) befindet sich die Behelfsumfahrung inzwischen in der Endphase.

Bernd Urbank, Projektleiter der DEGES, am Donnerstag beim Pressetermin an der Brücke.
Bernd Urbank, Projektleiter der DEGES, am Donnerstag beim Pressetermin an der Brücke.  © Sören Müller

Bereits am 3. August soll die neue Richtungsfahrbahn in Richtung Nossen für den Verkehr freigegeben werden.

Derzeit laufen auf dem Bauwerk die letzten Arbeiten. So wurden die Abdichtung und der Fahrbahnbelag hergestellt. Gleichzeitig erfolgten Asphaltierungsarbeiten an den Straßenanschlüssen sowie die Montage von Schutzplanken und Fahrbahnmarkierungen.

Ende August soll – sofern die erforderlichen Mittelstreifenüberfahrten rechtzeitig fertiggestellt werden – auch die Richtungsfahrbahn Leipzig in Betrieb gehen.

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Mit der Verkehrsfreigabe beginnt zugleich die nächste Phase des Großprojekts. Ab September 2026 ist der Rückbau der bestehenden Muldebrücke vorgesehen. Zunächst werden Fahrbahnbelag, Geländer und Schutzplanken entfernt. Anschließend sollen die Betonfahrbahnplatten ausgebaut sowie die stählernen Überbauträger über der Mulde getrennt und mit schwerem Gerät ausgehoben werden.

Für die westlich der Mulde gelegenen Brückenteile plant die DEGES nach aktuellem Stand einen Sprengabbruch. Die genauen Abläufe und Termine befinden sich jedoch noch in der Abstimmung. Bis Ende des Jahres sollen der Überbau und die Pfeiler in diesem Bereich vollständig beseitigt sein.

Die Arbeiten auf der Muldebrücke laufen auf Hochtouren.
Die Arbeiten auf der Muldebrücke laufen auf Hochtouren.  © Sören Müller
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Neubau der zweiten Brückenhälfte soll 2027 beginenn

Der Verkehr auf der A14 soll von den Bauarbeiten nur so geringfügig wie möglich eingeschränkt werden.
Der Verkehr auf der A14 soll von den Bauarbeiten nur so geringfügig wie möglich eingeschränkt werden.  © Sören Müller

Direkt im Anschluss startet der nächste Bauabschnitt des Projekts. Ab Januar 2027 soll der Neubau der zweiten Brückenhälfte für die Richtungsfahrbahn Leipzig beginnen.

Trotz der umfangreichen Arbeiten soll der Verkehr auf der Autobahn 14 während der gesamten Bauzeit grundsätzlich mit jeweils zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung aufrechterhalten werden.

Einschränkungen gibt es allerdings auf der unter der Brücke verlaufenden Staatsstraße 11 zwischen Grimma und Nerchau. Für die anstehenden Abbrucharbeiten muss die Strecke aus Sicherheitsgründen ab Sommer 2026 gesperrt werden.

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Weitere Informationen zu den geplanten Sperrungen sowie zu den konkreten Terminen für den Abriss will die DEGES nach Abschluss der laufenden Abstimmungen bekannt geben.

Titelfoto: Sören Müller

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