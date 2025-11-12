Hitze, Dürre, Katastrophen: So bereitet sich Sachsen auf die nächste Krise vor

Dresden - Der nächste heiße Sommer kommt bestimmt! Sachsens Regierung wappnet sich dafür.

Nach der Kabinettssitzung übergab Armin Schuster (64, CDU, r.) fünf Einsatzleitwagen an Vertreter der Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen, Nordsachsen und den Vogtlandkreis. © Thomas Türpe

Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Dresden warnte Innenminister Armin Schuster (64, CDU): "Das Thema Hitze und Dürre wird noch unterschätzt."

Die Regierung trifft sich dabei, um sicherheitsrelevante Fragen zu beraten. Auch externe Fachleute werden dazugeholt. Sie bewerten die bereits getroffenen Vorbereitungen zur Bewältigung einer Katastrophe.

Beim Treffen der Minister am Dienstag berichteten alle Ressorts einzeln, wie sie konkret vorsorgen für eine große Hitzewelle und Dürre.

"Sicherheit ist mehr als Polizei und Bevölkerungsschutz", unterstrich danach der Innenminister.

Sein Ministerium betrachtet so eine heiße Lage komplex. Es beschäftigt sich mit der möglichen Gleichzeitigkeit von Ereignissen wie Wasserknappheit, Waldbränden, Problemen bei der Energieversorgung oder im Verkehr.