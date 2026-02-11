Hör mal, wer da hämmert! Hier bastelt Radeburg noch am Karneval

Radeburg - Wenn Sägespäne fliegen und Farbe funkelt, ist in Radeburg klar: Der Karneval steht vor der Tür. Noch bevor Konfetti die Straßen bedeckt, entstehen hinter verschlossenen Hallentoren wahre Kunstwerke auf Rädern.

Jens Meister (50) war selbst vor zwölf Jahren Prinz, damals in der 57. Saison. © Thomas Türpe

Rund 20 Bauleute arbeiten daran, angeführt von Jens Meister, der seit rund 30 Jahren Teil der Gruppe ist. "Den Wagen fürs Prinzenpaar zu bauen, ist eine riesige Ehre", sagt er.

Entsprechend besonders fällt die Idee aus: Das Prinzenpaar soll über Radeburg schweben und sinnbildlich auf das närrische Treiben blicken. "Wer alles sehen will, muss schon nach Radeburg kommen", schmunzelt Meister.

Und mittendrin: Prinz Michael Klingner (40), der nicht nur repräsentiert, sondern auch selbst mit anpackt. "Der Präsident hat mich irgendwann gefragt, ob wir uns das vorstellen können", erzählt der Prinz.

"Ich hätte fast sofort zugesagt – musste dann aber doch erst meine Frau fragen", sagt er lachend.