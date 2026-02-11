 1.253

Kochsternstunden: Dresdner Gastro-Geschwister haben drei Eisen im Feuer

Als einzige Gastronomen nehmen Geschwister aus Dresden mit drei Lokalen am Restaurant-Wettbewerb "Kochsternstunden" teil.

Von Katrin Koch

Dresden - Aller guten Dinge sind drei: Die Geschwister Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35) treten den Beweis an. Als einzige Gastronomen nehmen sie mit drei Lokalen am Restaurant-Wettbewerb "Kochsternstunden" teil.

Die Geschwister Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35) sind mit Leib und Seele Gastgeber.  © Eric Münch

Mit der Radebeuler "Lößnitztalschänke", dem "Hirschsalon" im Parkhotel und dem "Stresa" in Striesen verwöhnen sie ihre Gäste mit einer kulinarischen Bandbreite von leckerer Hausmannskost bis Fine Dining - von Rinderzunge bis Krustentier-Risotto.

Die Erfolgsgeschichte der Geschwister beginnt 2013 - mit dem Restaurant "Stresa". 2022 übernehmen sie die Lößnitztalschänke und seit vergangenem Jahr laden der Restaurantfachmann und die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte auf dem Weißen Hirsch in den "Hirschsalon" ein.

Entgegen ihren nüchtern klingenden Berufsbezeichnungen sind beide leidenschaftliche Gastgeber. "Wir waren schon als Kinder oft mit unseren Eltern essen, standen immer in der Küche herum und ich koche auch gern", verrät Sebastian.

"Basti hat das Tim-Mälzer-Gen. Er weiß sofort, was an einem Gericht fehlt", sagt Schwester Josefine anerkennend.

Josefine serviert in der "Lößnitztalschänke" für Kids Fischstäbchen mit Kartoffelpüree.
Josefine serviert in der "Lößnitztalschänke" für Kids Fischstäbchen mit Kartoffelpüree.  © Steffen Füssel
Jüngstes "Baby" der Geschwister: der "Hirschsalon" im Parkhotel.
Jüngstes "Baby" der Geschwister: der "Hirschsalon" im Parkhotel.  © Eric Münch
Eine Auster wird im "Stresa" nicht einfach so geschlürft, Küchenchef Tobias Heldt schärft gekonnt nach.
Eine Auster wird im "Stresa" nicht einfach so geschlürft, Küchenchef Tobias Heldt schärft gekonnt nach.  © Katrin Koch
Einfach köstlich: "Cheesecake 2.0" titelt das "Stresa"-Dessert bei den Kochsternstunden.
Einfach köstlich: "Cheesecake 2.0" titelt das "Stresa"-Dessert bei den Kochsternstunden.  © Katrin Koch

Gastro-Geschwister übernehmen bald ihr viertes Lokal

Das "Stresa" in Striesen gehört zu den besten Schlemmer-Adressen von Dresden.
Das "Stresa" in Striesen gehört zu den besten Schlemmer-Adressen von Dresden.  © Ove Landgraf

Das Flaggschiff des guten Geschmacks ist das "Stresa" - mit Chefkoch Tobias Heldt. "Alles, was hier auf die Karte kommt, wird vorab vom gesamten Team verkostet", sagt Sebastian.

Er selbst wohnt über dem Gourmettempel, "Da kann ich abends schnell und gern auch mal ein Schnitzel essen", lacht der Chef.

Eine gute Mannschaft im Hintergrund gehört ebenso zum Erfolgsrezept wie erstklassige Zutaten. "Ohne unseren Küchenbetriebsleiter Oliver Marsch, der alle drei Lokale samt Catering koordiniert, wären wir aufgeschmissen."

Zumal noch eine vierte Lokalität hinzukommt. "Ab diesem Jahr übernehmen wir das Catering im Ballsaal 'Zum Anker' in Wachau", verrät Sebastian.

Die Kochsternstunden laden bis 15. März zum Schlemmen ein. Infos: kochsternstunden.de.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Ove Landgraf, Eric Münch

