Kochsternstunden: Dresdner Gastro-Geschwister haben drei Eisen im Feuer

Dresden - Aller guten Dinge sind drei: Die Geschwister Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35) treten den Beweis an. Als einzige Gastronomen nehmen sie mit drei Lokalen am Restaurant-Wettbewerb "Kochsternstunden" teil.

Die Geschwister Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35) sind mit Leib und Seele Gastgeber. © Eric Münch

Mit der Radebeuler "Lößnitztalschänke", dem "Hirschsalon" im Parkhotel und dem "Stresa" in Striesen verwöhnen sie ihre Gäste mit einer kulinarischen Bandbreite von leckerer Hausmannskost bis Fine Dining - von Rinderzunge bis Krustentier-Risotto.

Die Erfolgsgeschichte der Geschwister beginnt 2013 - mit dem Restaurant "Stresa". 2022 übernehmen sie die Lößnitztalschänke und seit vergangenem Jahr laden der Restaurantfachmann und die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte auf dem Weißen Hirsch in den "Hirschsalon" ein.

Entgegen ihren nüchtern klingenden Berufsbezeichnungen sind beide leidenschaftliche Gastgeber. "Wir waren schon als Kinder oft mit unseren Eltern essen, standen immer in der Küche herum und ich koche auch gern", verrät Sebastian.

"Basti hat das Tim-Mälzer-Gen. Er weiß sofort, was an einem Gericht fehlt", sagt Schwester Josefine anerkennend.