Wuff! Ich bin die Maßschneiderin der Hunde

Coswig - Maßschneider gibt es nicht nur für den gepflegten Geschäftsmann oder die Dame von Welt. Auch Vierbeiner mögen die wasserdichte Softshell-Jacke oder einen kuschligen Bademantel. Handgemacht im "Tapferen Schneiderlein" in Coswig bei Dresden .

Jörg (59) und Carmen Düring (58) freuen sich, dass Ridgebacks wie Trudel (2, l.) und Carlos (8) nun trocken durchs Leben kommen. © Thomas Türpe

Die Idee kam Carmen Düring (58) 2014 beim Gassigehen mit ihrer Ridgeback-Hündin Wilma, als sie auf ihren selbstgenähten Hundemantel angesprochen wurde. Schnell zeigte sich: Hundemäntel von der Stange taugen oft nichts. "Die haben am Bauch immer keinen Stoff."

Heute herrscht vor allem in der kalten Jahreszeit Hochbetrieb. Während im Geschäft oben klassische Schneiderarbeiten erledigt werden und Carmens Mann Jörg (59) sich um das Büro kümmert, entstehen im Keller die Hundemäntel unter der Marke "RR DOG's WARE".

Seit 2017 wird Carmen dabei von Liane Leiß (56) unterstützt: "Ich war Altenpflegerin, aber das hat mein Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht."

Jetzt näht sie Hundemäntel und hat ihren Strolch (13) stets an ihrer Seite: "Auch ich habe zwei Mäntel für ihn. Der friert zwar nicht, hat aber so langes Fell, dass das sonst durch jede Pfütze schleifen würde."