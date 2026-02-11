Wuff! Ich bin die Maßschneiderin der Hunde
Coswig - Maßschneider gibt es nicht nur für den gepflegten Geschäftsmann oder die Dame von Welt. Auch Vierbeiner mögen die wasserdichte Softshell-Jacke oder einen kuschligen Bademantel. Handgemacht im "Tapferen Schneiderlein" in Coswig bei Dresden.
Die Idee kam Carmen Düring (58) 2014 beim Gassigehen mit ihrer Ridgeback-Hündin Wilma, als sie auf ihren selbstgenähten Hundemantel angesprochen wurde. Schnell zeigte sich: Hundemäntel von der Stange taugen oft nichts. "Die haben am Bauch immer keinen Stoff."
Heute herrscht vor allem in der kalten Jahreszeit Hochbetrieb. Während im Geschäft oben klassische Schneiderarbeiten erledigt werden und Carmens Mann Jörg (59) sich um das Büro kümmert, entstehen im Keller die Hundemäntel unter der Marke "RR DOG's WARE".
Seit 2017 wird Carmen dabei von Liane Leiß (56) unterstützt: "Ich war Altenpflegerin, aber das hat mein Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht."
Jetzt näht sie Hundemäntel und hat ihren Strolch (13) stets an ihrer Seite: "Auch ich habe zwei Mäntel für ihn. Der friert zwar nicht, hat aber so langes Fell, dass das sonst durch jede Pfütze schleifen würde."
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Bestellungen auf Website mit Maß-Anleitung möglich
Denn dass nicht jeder Hund zwingend einen Mantel braucht, ist Schneiderin Carmen klar. "Es geht auch um den Komfort der Besitzer. Wenn sich ein nasser Hund in der Wohnung oder im Auto schüttelt, klebt der Matsch überall. So bleibt alles trocken." Deshalb gibt es auch Bademäntel für die Hunde, denen ein Outdoor-Mantel nichts taugt.
Bestellt wird längst nicht nur vor Ort. Mit einer Maß-Anleitung auf der Website können Hundebesitzer die Maße selbst nehmen und direkt bei der Online-Bestellung eingeben.
Auch dabei schaut die Schneiderin genau hin: "Mittlerweile kenne ich die Anatomie jeder Hunderasse so gut, dass ich da ein Auge für habe." Service ist für sie das Mindeste: "Wenn sich die Leute mal vermessen und es nicht passt, können sie ihn auch zurückschicken und ich ändere es."
Besonders gefragt ist die Softshell-Jacke: "Unser 'Brot-und-Butter'-Modell. Die kostet je nach Größe und der restlichen Ausstattung etwa 105 Euro", erklärt Schneiderin Carmen. Vor allem Ridgebacks profitieren dabei vom Wetterschutz. "95 Prozent dieser Rasse hassen Regen, denn sie haben keine Unterwolle. Sie werden deshalb sehr schnell nass."
Trotzdem gilt: Vom Mini-Chihuahua bis zum Ridgeback werden hier alle Hunde fündig. Infos unter www.hunde-bekleidung.com.
Titelfoto: Thomas Türpe