Zum 30. Jubiläum: Elffache Weltmeisterin tanzt richtig ab

Die mehrfache Hip-Hop-Weltmeisterin Dörte Freitag feierte den 30. Geburtstag ihres Vereins D.D.Project.

Von Katrin Koch

Hoyerswerda - Mit einer großen Show feierte die elffache Hip-Hop-Weltmeisterin Dörte Freitag (51) am Wochenende den 30. Geburtstag ihres Vereins D.D.Project.

Dörte Freitag (51, vorn) bei der Geburtstagsgala in der Lausitzhalle.  © Petra Hornig

Nicht irgendwo, sondern dort, wo für die Dresdnerin alles begann - in Hoyerswerda.

Rund 160 Tänzer - vom Kindergarten-Knirps bis zum Mittfünfziger - "erzählten" in der Lausitzhalle in einer zweistündigen Gala die Erfolgsgeschichte von Dörte.

Sie selbst tanzte in sieben Showblöcken mit und wirbelt auch weiterhin mit ihren Trainern übers Parkett.

