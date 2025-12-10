1.123
Zum 30. Jubiläum: Elffache Weltmeisterin tanzt richtig ab
Hoyerswerda - Mit einer großen Show feierte die elffache Hip-Hop-Weltmeisterin Dörte Freitag (51) am Wochenende den 30. Geburtstag ihres Vereins D.D.Project.
Nicht irgendwo, sondern dort, wo für die Dresdnerin alles begann - in Hoyerswerda.
Rund 160 Tänzer - vom Kindergarten-Knirps bis zum Mittfünfziger - "erzählten" in der Lausitzhalle in einer zweistündigen Gala die Erfolgsgeschichte von Dörte.
Sie selbst tanzte in sieben Showblöcken mit und wirbelt auch weiterhin mit ihren Trainern übers Parkett.
Titelfoto: Petra Hornig