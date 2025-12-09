"Traurigste Statistik Sachsens": Kultusminister Conrad Clemens bedrückt

Dresden - Für Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU ) ist es die "traurigste Statistik Sachsens": In den kommenden 15 Jahren brechen die Schülerzahlen in Sachsen dramatisch ein. Laut Statistischem Landesamt wird es 2040 in Sachsen bis zu 20 Prozent weniger Schüler geben.

Beim Festakt "25 Jahre Schulmuseum Leipzig" nahm Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) Platz auf einer Schulbank aus der Kaiserzeit. Er spricht sich klar gegen die Schließung von weiteren Schulstandorten aus. © Jan Woitas/dpa

Statt mit rund 419.250 rechnet das Statistische Landesamt dann nur noch mit 337.450 bis 367.500 Schülern. Schuld daran sind die Geburtenrückgänge hierzulande. Alle Regionen betrifft das, wenn auch in unterschiedlichem Maß.

Leipzig und der Landkreis Leipzig haben den geringsten Schülerschwund zu erwarten (minus 8,6 Prozent beziehungsweise 9,8 Prozent). Der Erzgebirgskreis wird wohl den stärksten Rückgang (bis zu minus 28,1 Prozent) verkraften müssen.

Die neuen Prognosen gehen davon aus, dass die Schülerzahlen ab 2028 drastisch sinken. Bis dahin rechnet man noch mit einem leichten Anstieg der Schüler auf 418.600 bis 428.900.

Kultusminister Clemens kündigte vorausschauendes Handeln an: "Damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen."