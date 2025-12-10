Stellenabbau soll Haushaltslöcher stopfen: Sachsen will 6131 Staatsdiener loswerden

Dresden - Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU ) hat Sachsens Ministerriege auf einen Super-Spar-Haushalt 2027/28 eingeschworen.

Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) ist überzeugt, dass neue Schulden die strukturellen Probleme nicht lösen. © Norbert Neumann

Er präsentierte auf der zweitägigen Kabinettsklausur in Schmochtitz die aktuellen Eckwerte des Etats. Demnach muss der Freistaat nach gegenwärtigem Stand ein strukturelles Defizit von 2,9 Milliarden Euro ausgleichen.

"Wir müssen von unseren hohen Ausgaben runter", mahnte Piwarz am Dienstag.

Jedes Ressort wird Einsparungswillen bezeugen müssen. Noch ist aber unklar, wie viel die einzelnen Ministerien zum Stopfen des Haushaltslochs beitragen müssen.

Auf der Suche nach Einsparungspotenzialen rücken die Personalausgaben in den Fokus. Der Haushaltsplan führt derzeit 88.466 Stellen auf (nicht dabei sind Stellen für Azubis und Projektmitarbeiter).

Im Juli dieses Jahres waren davon etwa 4500 Stellen unbesetzt. Das Kabinett verständigte sich darauf, dass bis 2040 mindestens 6131 Stellen abgebaut werden. Man orientiert sich dabei an der Bevölkerungsentwicklung im Freistaat.