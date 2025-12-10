Schon 2400 Bewerber in diesem Jahr: Mehr Sachsen wollen zur Bundeswehr

Dresden - Lehnen junge Sachsen das Militär ab? Diesen Eindruck konnten die jüngsten Demonstrationen gegen das neue Wehrdienstgesetz vermitteln. Tatsächlich aber wollen mehr Sachsen in den Dienst an der Waffe.

Hier proben junge Rekruten für den Ernstfall. © picture alliance/dpa

In den Karriereberatungsbüros der Bundeswehr in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau war dieses Jahr ordentlich Trubel.

Bis Ende November ließen sich 4400 Neugierige zu Laufbahnen und Perspektiven im Militär beraten - knapp 600 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Offenbar nicht ohne Wirkung: 2400 Bewerbungen gingen seither bei der Bundeswehr ein, gut ein Viertel mehr als letztes Jahr.

Bundesweit verzeichnet die Bundeswehr mit 52.900 Bewerbungen zwar auch ein wachsendes Interesse, aber auf niedrigerem Niveau als in Sachsen (plus acht Prozent).