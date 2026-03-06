Ihr wollt Blut spenden? Das DRK belohnt Euch mit einer grandiosen Verlosung

Leipzig - So kann man junge Menschen auch zum Blutspenden motivieren: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen. Mit ein bisschen Glück könnt Ihr nämlich kostenlos ein Festival besuchen.

Blutspenden ist und bleibt ein wichtiges Thema. © Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Unter dem Motto "Musik geht ins Blut" möchte der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost einen Anreiz für junge Leute schaffen, die so dringend als Blutspender gebraucht werden.

Deshalb werden seit dem 2. März und noch bis einschließlich 2. Mai insgesamt 76 Tickets für eins von drei Festivals verlost: das Hurricane Festival vom 19. bis 21. Juni im niedersächsischen Scheeßel, das Mera Luna Festival am 8. und 9. August in Hildesheim und das Highfield Festival vom 13. bis 16. August nahe Leipzig.

Was Ihr dafür tun müsst? Ihr reserviert einen Termin zum Blutspenden und meldet Euch in der Blutspende-App an, dort könnt Ihr Euch dann auch für die Verlosung registrieren und zwei der begehrten Tickets gewinnen.

Voraussetzung: Ihr seid Spender aus den Bundesländern des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein) oder des DRK-Blutspendedienstes NSTOB (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern).