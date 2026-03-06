NABU bittet Sachsen um Rücksichtnahme: Frosch und Kröte wandern wieder - doch es werden immer weniger

Leipzig - Sie sind wieder unterwegs. Erdkröte, Grasfrosch, Teichmolch & Co. machen sich in den milder werdenden Nächten auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Sachsens Naturschützer bitten die Autofahrer deshalb um Rücksichtnahme. Denn es werden immer weniger Amphibien im Land.

Ein Naturschützer errichtet an der Fahrbahn einen Krötenzaun. © DPA

Wenn sie ihre Winterquartiere verlassen und ihre Teiche, Tümpel und Wassergräben ansteuern, folgen die Amphibien den uralten Wanderrouten, die schon ihre Urahnen nutzten.

Doch vielerorts seien die heute von Straßen durchschnitten, sagt Robert Beske vom Naturschutzbund Sachsen (NABU). Für die langsam wandernden Tiere werde der Verkehr so zur tödlichen Gefahr.

Überall im Land machen sich deshalb derzeit Naturschützer auf den Weg, um mobile Amphibienzäune zu errichten.

Rund 13.000 Meter dieser Schutzanlagen betreuen allein die NABU-Gruppen in Sachsen, bringen am Zaun gestrandete Erdkröten, Grasfrösche und Teichmolche auf die andere Straßenseite.