Im Kampf gegen Krebs: Atom-Reaktor soll Sachsen an die Weltspitze bringen

Radeberg - Sachsens Radiopharma-Branche gehört zu den führenden Europas und strebt an die Weltspitze. "Dafür brauchen wir für Forschungszwecke einen Atom-Reaktor", fordert Dr. Marco Müller (55). Sein Radeberger Unternehmen ABX Advanced Biochemical Compounds ist ein weltweit führender Anbieter von Radiopharmazeutika.

In den kommenden Tagen will ABX in Radeberg sein zweites Zyklotron (Teilchenbeschleuniger, Investition: 35 Mio. Euro) in Betrieb nehmen. © Holm Helis

Im Kampf gegen Krebs als Geißel der Menschheit hat sich die Radiopharmazie zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt. Die Nuklearmedizin nutzt heute schwach radioaktive Substanzen, um Krebszellen zu identifizieren, markieren und gezielt zu zerstören. Marco Müller: "Mit so einem Reaktor könnten wir Millionen von krebskranken Menschen helfen."

Der erfolgreiche Wissenschaftler und Unternehmer bedauert, dass der Forschungsreaktor in Dresden-Rossendorf (war 1957 bis 1991 am damaligen DDR-Zentralinstitut für Kernforschung in Betrieb) abgebaut wurde.

Müller: "Mit einem Reaktor wäre Sachsen heute führend im Bereich der Therapie. Beschleuniger-Technologien für die Nuklidproduktion sind vielversprechend, aber letztlich nur Spielerei im Vergleich zu Reaktoren, die das 10 000-fache an Ausbeute liefern."

Atom-Forschungsreaktoren gibt es weltweit nur ganz wenige. Der Unternehmer schaut besonders nach Belgien und Australien, wo mit solcher Technik geforscht wird.