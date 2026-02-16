Dresden - Immer mehr Menschen in Sachsen bewaffnen sich. Das hat eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel ( Linke ) offenbart.

In Sachsen gibt es immer mehr Waffenbesitzerinnen und -besitzer. (Symbolbild) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Laut der Antwort des Innenministeriums waren Ende 2025 im Freistaat 32.800 private Waffenbesitzerinnen und -besitzer registriert, 300 mehr als im Jahr zuvor.

Zugleich stieg die Zahl der legal in Besitz befindlichen Schusswaffen um fast 2.500 auf knapp 158.000 an. Hinzu kommen Reizstoff-, Signal- und Schreckschusswaffen.

"Auch Schreckschusswaffen bleiben begehrt. Das zeigt die steigende Zahl sogenannter Kleiner Waffenscheine, die dazu berechtigen, sie auch in der Öffentlichkeit verdeckt zu tragen", betonte Nagel.

Zum Jahresende seien 25.155 Kleine Waffenscheine erteilt worden – 459 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der auf dieser Grundlage erworbenen Waffen wird nicht erfasst.