Ruckizucki und nahezu vollautomatisch: Bei Wackerbarth kommt der Bacchus in die Flasche

Radebeul - Die ganze Halle duftet nach Wein. Wie von Geisterhand defilieren Hunderte Weinflaschen vorbei - die automatische Abfüllstrecke ist im Betrieb. Seit dieser Woche füllt das Staatsweingut Schloss Wackerbarth die ersten Weine der 2025er-Lese ab. 35.000 Flaschen Goldriesling sind schon abgefüllt.

Weinküferin Anna Eichhorn steuert den "Flaschengreifer" mit einem Controller. © Norbert Neumann

Seit Donnerstag kommt Bacchus, benannt nach der römischen Weingottheit, in die Flasche. "Die Rebsorte bringt es auf rund 65.000 Flaschen", weiß Weingut-Sprecher Martin Junge.

Es folgen Müller-Thurgau (30.000 Flaschen), die Riesling-Edition Frauenkirche (20.000 Flaschen) und der Canaletto-Weißburgunder (12.000 Flaschen.

Mittendrin im Flaschenballett: Weinküferin Anna Eichhorn (30): "Mit der Aufnahme der Flaschen geht es los." Ein Greifsystem mit aufblasbaren Kissen kann zeitgleich 240 Flaschen fassen und auf das Band setzen - gesteuert von Anna mit einem Controller, der Gamer neidisch machen würde.

Dann werden die Flaschen gespült, gefüllt, verkorkt, außen gereinigt, verkapselt, etikettiert und am Schluss zu sechst in einem Karton verpackt.