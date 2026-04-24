Innovations-Kraftwerk Dresden-Reick: Das macht es so besonders

Dresden - Werden wir auch in Zukunft genug Strom und Wärme haben? Nach dem Atomausstieg und mit der geplanten Stilllegung der letzten Braunkohlekraftwerke 2038 ist das nicht nur eine Frage, die die Wirtschaft umtreibt. Ein Besuch in einem der "Maschinenräume der Energiewende".

Hinten die Wärmespeicher, vorn die PV-Anlage: Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) im Gespräch mit Axel Cuno (46) vom SachsenEnergie-Vorstand. © Holm Helis

Der Kraftwerksstandort Dresden-Reick. Betreiber SachsenEnergie spricht auch vom "Innovationskraftwerk". Links der alte Gasometer, heute Kulturort, rechts stehen hohe, schlanke, wie Silos aussehende Behälter.

"Unsere Wärmespeicher", erläutert Axel Pechstein (57). Er ist zuständig für die Kraftwerke bei SachsenEnergie. 40 der Speicher sind noch aus DDR-Zeiten, 20 wurden 2017/18 dazugebaut. Die Speicherkapazität ist mit 900 Megawattstunden beachtlich.

Die Energie, die dafür nötig ist, kommt aus einem herkömmlichen Heizkraftwerk, das überwiegend mit Erdgas funktioniert, aber auch aus einem modernen Gaskraftwerk, ein paar Schritte weiter.

Acht Gasmotoren erzeugen 94 Megawatt Strom und 84 Megawatt Wärme. Im Prinzip funktioniert es wie der Motor beim Auto. "Da ist die Zündkerze", sagt Pechstein und deutet nach rechts.