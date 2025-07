Nicht nur Brandanschläge: Immer wieder Attacken auf Meißner Verein, 43-Jähriger im Visier

Protest nach Brandanschlag: Maria Fagerlund (42) von "Buntes Meißen e.V." leistet trotz eines Jahrzehnts rechtsextremen Gegenwindes weiter wichtige integrative Arbeit in Meißen. © Steffen Füssel

Nachdem im vorigen Jahr eine Handgranaten-Attrappe zum traurigen Höhepunkt der Attacken wurde, kam es nun zu einer Brandstiftung auf dem Vereinsgelände.

Gegen 23 Uhr brannte Sonntagnacht ein mehrere Meter langer Haufen Grünschnitt. Ermittelt wird seitdem gegen einen 43-jährigen Deutschen, der zumindest für die volksverhetzenden Schmierereien an einem Laternenmast in unmittelbarer Nähe sowie ein aufgefundenes Plakat mit gleicher verfassungswidriger Botschaft verantwortlich sein soll.

"Unsere Gründungsgeschichte fing schon mit einem Brandanschlag an. Vor zehn Jahren und rund einer Woche wurde das Haus in Brand gesteckt, in das wir dann mit unseren ersten Büroräumen gezogen sind", erinnert Vereinssprecherin Maria Fagerlund (42).