Kampf um die Knolle: Sachsens Tafeln profitieren von Gratis-Kartoffeln

Dresden - Am Donnerstag wurde bekannt, dass rund 4000 Tonnen sächsischer Kartoffeln in Berlin verschenkt werden sollen . Leider ohne die hiesigen Ärmsten zu bedenken. Blitzschnell machte deshalb auch Sachsens Tafel im Kampf um die Knolle mobil und konnte tatsächlich gut zwölf Tonnen abfassen.

Falls Salz- und Bratkartoffeln einem aus dem Halse stecken, hat Sachsens Tafel-Chef Stephan Trutschler (64) folgenden Tipp: "Mal wieder Kartoffelpuffer oder -gratin machen. Das schmeckt immer gut." (Archivfoto) © PR

Die Kartoffeln drohen derzeit zu verderben, weil der Markt gesättigt ist und die Preise im Keller sind. Als Sachsens Tafel-Chef Stephan Trutschler (64) davon erfuhr, war für ihn klar: "Wenn sächsische Kartoffeln schon nach Berlin gehen, wäre es doch heftig, wenn wir hier nichts davon abbekommen."

Also organisierte er in kurzer Zeit, wie auch Sachsen von der Über-Ernte profitiert.

Doch ganz einfach ist das nicht. Die Ware ist lose und Lagerflächen knapp, sodass die Tafel die angebotenen 40 Tonnen nicht übernehmen kann: "Viele unserer Tafeln haben gar nicht die Kapazitäten für so große Mengen", erklärt Tafel-Chef Trutschler.

Trotzdem können so zusätzliche Tonnen gerettet werden, die unter anderem nach Leipzig, Grimma, Torgau und ins Landes-Verteilzentrum Dresden gehen. "Wir profitieren gerade von der Kartoffelschwemme und freuen uns darüber."

Denn die Alternative wäre bitter: "Biogasanlage oder Müll, aber das muss doch alles gegessen werden und nicht vernichtet."