Karpfen, Stollen, Buttermilchgetzen: Sachsen will als Leckerbissen zur Grünen Woche

Radebeul - Sachsen will in aller Munde sein. Das darf man ruhig wörtlich nehmen. Dafür sorgen soll die neue Kampagne "So schmeckt Sachsen". Vorgestellt wird der Leckerbissen ab Montag auf der Grünen Woche in Berlin.

Sachsen schmeckt: Dehoga-Chef Axel Klein (55), Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) und TMGS-Geschäftsführerin Veronika Hiebl (55). © Eric Münch

Eine schlichte Werkshalle in einem Gewerbegebiet in Radebeul. Wenige Schritte - und da steht sie, die flexibel aufgebaute Show-Küche in Violett und Maigrün. "Die Idee dazu kam uns beim Glühwein", erzählt Tobias Hänel vom Maschinenbauer AUMO.

Die Küche wird ab Montag zum Dreh- und Angelpunkt der neuen Kampagne der Tourismus Marketing Gesellschaft (TMGS) und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Sachsen (Dehoga) auf der Grünen Woche in Berlin.

"Dann serviert Sternekoch Benjamin Unger (46) vom Hotel 'Blauer Engel' in Aue seine 'Fish & Chips'-Variation 'Chips und Karpfen' und Tina Wessollek vom 'L'Auberge Gutshof' in Bischofswerda zeigt, wie die Oberlausitz das Elsass kulinarisch interpretiert", blickt Dehoga-Sachsen-Geschäftsführer Axel Klein (55) voraus.

Damit bewirbt Sachsen nicht nur sächsische Produkte wie Tannenberger Müsli aus Olbernhau (Erzgebirge) oder Karpfen aus der Oberlausitz, sondern macht auch Appetit auf kulinarische Entdeckungsreisen in den Freistaat.