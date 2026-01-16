Karpfen, Stollen, Buttermilchgetzen: Sachsen will als Leckerbissen zur Grünen Woche

Sachsen will in aller Munde sein. Dafür sorgen soll die neue Kampagne "So schmeckt Sachsen" ab Montag auf der Grünen Woche in Berlin.

Von Thomas Staudt

Radebeul - Sachsen will in aller Munde sein. Das darf man ruhig wörtlich nehmen. Dafür sorgen soll die neue Kampagne "So schmeckt Sachsen". Vorgestellt wird der Leckerbissen ab Montag auf der Grünen Woche in Berlin.

Sachsen schmeckt: Dehoga-Chef Axel Klein (55), Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) und TMGS-Geschäftsführerin Veronika Hiebl (55).  © Eric Münch

Eine schlichte Werkshalle in einem Gewerbegebiet in Radebeul. Wenige Schritte - und da steht sie, die flexibel aufgebaute Show-Küche in Violett und Maigrün. "Die Idee dazu kam uns beim Glühwein", erzählt Tobias Hänel vom Maschinenbauer AUMO.

Die Küche wird ab Montag zum Dreh- und Angelpunkt der neuen Kampagne der Tourismus Marketing Gesellschaft (TMGS) und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Sachsen (Dehoga) auf der Grünen Woche in Berlin.

"Dann serviert Sternekoch Benjamin Unger (46) vom Hotel 'Blauer Engel' in Aue seine 'Fish & Chips'-Variation 'Chips und Karpfen' und Tina Wessollek vom 'L'Auberge Gutshof' in Bischofswerda zeigt, wie die Oberlausitz das Elsass kulinarisch interpretiert", blickt Dehoga-Sachsen-Geschäftsführer Axel Klein (55) voraus.

Damit bewirbt Sachsen nicht nur sächsische Produkte wie Tannenberger Müsli aus Olbernhau (Erzgebirge) oder Karpfen aus der Oberlausitz, sondern macht auch Appetit auf kulinarische Entdeckungsreisen in den Freistaat.

Sachsen ist in diesem Jahr in der Halle 21b zu finden. Das Foto zeigt den Sachsen-Stand vom vergangenen Jahr.  © Fabian Sommer/dpa
Appetithappen: Die Marketinggesellschaft Oberlausitz bietet in Berlin geräucherten Karpfen an.  © Sebastian Kahnert/dpa
Kulinarische Geschichte(n): Ein Dresdner erfand im 19. Jahrhundert die Milchschokolade.  © Norbert Neumann

Stollen aus Dresden selbstverständlich mit dabei

Selbstverständlich kommt die neue Tourismuskampagne nicht ohne den Stollen aus.  © Sebastian Kahnert/dpa

"Studien zeigen, dass Urlauber immer mehr Wert auf Authentizität und Regionalität legen", sagt TMGS-Chefin Veronika Hiebl (55). Mit ihren Angebotspaketen erzählt sie Geschichten.

Wie ein Dresdner die Milchschokolade erfand, wie das erste Kartoffelfeld im 17. Jahrhundert im Vogtland angelegt wurde oder wo das Leipziger Allerlei seine Wurzeln hat.

Und natürlich kommen dabei Quarkkäulchen, Stollen aus Dresden, Neinerlaa und Buttermilchgetzen aus dem Erzgebirge oder die Freiberger Eierschecke nicht zu kurz.

Für Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) steckt viel Potenzial in der Kampagne. "Für mich schmeckt Sachsen ehrlich, echt, besonders."

Na dann: Schmecken lassen!

Titelfoto: Eric Münch

