Alle Vorstellungen abgesagt: Binnen drei Minuten war das Theater in Bautzen geflutet

Bautzen - Keine drei Minuten - und die Katastrophe war da: Innerhalb weniger Sekunden flutete die Brandschutzanlage das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen . Nun sind die nächsten Aufführungen für Tage abgesagt.

Im Deutsch-Sorbischen Volkstheater sorgte eine Panne für Chaos. © Steffen Füssel

Der Intendant ist resigniert. "Jetzt ist es uns das zweite Mal passiert", sagt Lutz Hillmann (66). "Nach 16 Jahren wieder: Unser Theater ist unter Wasser gesetzt worden durch die Sprühflutanlage."

Im Gegensatz zur Sprinkleranlage ist hier der Name Programm: Innerhalb kürzester Zeit lässt eine solche Anlage Massen an Wasser ab. Rund 6000 Liter flossen so in knappen drei Minuten auf die Bühne, zerstörten am Mittwoch Technik und Scheinwerfer.

Letztere wurden am Donnerstag nun durch eine Spezialfirma abgeholt, um zu sehen, ob sie noch reparabel sind. "Im ganzen Gebäude laufen jetzt Trockner", so eine Theater-Sprecherin. "Wir müssen die Schäden jetzt erst mal erfassen. Bis Dienstag sind alle Veranstaltungen abgesagt."

Hoffnung liegt auf dem nächsten Wochenende: Das Stück "Anatevka" ist ein Gastspiel der Landesbühnen Radebeul.