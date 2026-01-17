 6.076

Alle Vorstellungen abgesagt: Binnen drei Minuten war das Theater in Bautzen geflutet

Innerhalb weniger Sekunden flutete die Brandschutzanlage das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. Nun sind die nächsten Aufführungen für Tage abgesagt.

Von Eric Hofmann

Bautzen - Keine drei Minuten - und die Katastrophe war da: Innerhalb weniger Sekunden flutete die Brandschutzanlage das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. Nun sind die nächsten Aufführungen für Tage abgesagt.

Im Deutsch-Sorbischen Volkstheater sorgte eine Panne für Chaos.
Im Deutsch-Sorbischen Volkstheater sorgte eine Panne für Chaos.  © Steffen Füssel

Der Intendant ist resigniert. "Jetzt ist es uns das zweite Mal passiert", sagt Lutz Hillmann (66). "Nach 16 Jahren wieder: Unser Theater ist unter Wasser gesetzt worden durch die Sprühflutanlage."

Im Gegensatz zur Sprinkleranlage ist hier der Name Programm: Innerhalb kürzester Zeit lässt eine solche Anlage Massen an Wasser ab. Rund 6000 Liter flossen so in knappen drei Minuten auf die Bühne, zerstörten am Mittwoch Technik und Scheinwerfer.

Letztere wurden am Donnerstag nun durch eine Spezialfirma abgeholt, um zu sehen, ob sie noch reparabel sind. "Im ganzen Gebäude laufen jetzt Trockner", so eine Theater-Sprecherin. "Wir müssen die Schäden jetzt erst mal erfassen. Bis Dienstag sind alle Veranstaltungen abgesagt."

Hoffnung liegt auf dem nächsten Wochenende: Das Stück "Anatevka" ist ein Gastspiel der Landesbühnen Radebeul.

Unter der Bühne stand das Wasser schnell zentimeterhoch.
Unter der Bühne stand das Wasser schnell zentimeterhoch.  © Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
Sofort machten sich Techniker an die Arbeit.
Sofort machten sich Techniker an die Arbeit.  © Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
Mit Pumpen und Trocknern kämpft das Theater gegen das Wasser.
Mit Pumpen und Trocknern kämpft das Theater gegen das Wasser.  © Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
Welche Scheinwerfer noch repariert werden können, muss sich noch zeigen.
Welche Scheinwerfer noch repariert werden können, muss sich noch zeigen.  © Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

Spielbetrieb im Burgtheater nicht betroffen

Intendant Lutz Hillmann (66) hofft, dass der Schaden schnell beseitigt ist.
Intendant Lutz Hillmann (66) hofft, dass der Schaden schnell beseitigt ist.  © DPA

Da diese eigene Technik mitbringen könnten, wäre eine Vorstellung im eingeschränkten Rahmen vorstellbar.

Fest steht das aber noch nicht, denn auch der Boden auf der Bühne hat Wellen geschlagen. Inwiefern diese jetzt noch bespielbar ist, war zunächst noch unklar.

Alle Einschränkungen gelten jedoch nur für das "Große Haus", der Spielbetrieb im Burgtheater läuft regulär weiter.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

