Kein Witz: Lauter gute Nachrichten von der Deutschen Bahn
Dresden - Es wird viel über die Bahn gemeckert. Dabei fallen die guten Neuigkeiten oft unter den Tisch. Nicht jetzt und hier: Hier sind fünf News rund um den Fahrplanwechsel am Sonntag, die versöhnlich stimmen.
- Ab dem 14. Dezember verbindet eine neue Eurocity-Linie Leipzig mit Südpolen. Der erste EC startet um 14.55 Uhr Richtung Breslau und Krakau. Die Deutsche Bahn und die polnische PKP Intercity bieten die Verbindung an. Die Kooperation beinhaltet zudem eine tägliche Fahrt von Leipzig nach Przemyśl an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die neuen Züge halten in Riesa, Elsterwerda, Ruhland und Hoyerswerda.
- "Freie Fahrt!" heißt es wieder auf der Strecke Dresden - Prag. Die Bahn schloss gestern die Bauarbeiten im Bereich Bad Schandau Ost bis zur tschechischen Grenze ab. Vier neue Überholgleise im Güterbahnhof, neue Lärmschutzwände und Oberleitungen sowie Kabeltiefbauarbeiten für das elektronische Stellwerk wurden fertiggestellt.
- Nach rund drei Jahren Bauzeit feierte man im November die Sanierung des Hallendachs (Dachmembran insgesamt 33.000 Quadratmeter groß) des Dresdner Hauptbahnhofs. Die Gesamtkosten von rund 50 Mio. Euro trugen Bund, Freistaat und die DB InfraGO.
"Zukunftsbahnhöfe" in Sachsen barrierefrei
- Die Züge der zweistündlichen Intercity-Verbindung Chemnitz - Dresden - Berlin -Rostock mit Halt auch am Flughafen Berlin/Brandenburg (BER) verkehren ab dem Fahrplanwechsel mit anderen Intercity-2-Doppelstockzügen. Sie bieten je Fahrt rund 170 Sitzplätze mehr als die bisher dort eingesetzten Fahrzeuge.
- Die Bahn hat sieben neue "Zukunftsbahnhöfe" in Sachsen barrierefrei gestaltet und rundum verschönert: Borsdorf, Dresden-Plauen, Flöha, Frankenstein, Gröditz, Leipzig MDR und Nassau.
