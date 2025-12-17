Knappe Kassen! Einschnitte in Sachsens Kultur-Förderung befürchtet

Dresden - Wie viel Kunst und Kultur kann sich Sachsen in Zukunft noch leisten? Angesichts knapper Kassen und einer schrumpfenden Bevölkerung muss diese Frage jetzt diskutiert werden, mahnt der Sächsische Kultursenat.

Sandra Gockel (51, CDU) hat im Landtag den Vorsitz des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus inne. © Eric Münch

Das Gremium, das Sachsens reiche Kunst- und Kulturszene repräsentiert, stellte am Dienstag im Landtag den zweiten Bericht zum Vollzug des Sächsischen Kulturraumgesetzes vor.

Wie schon vor vier Jahren fordert der Senat eine bessere finanzielle Ausstattung des Gesetzes, mehr Mittel für Kultur im ländlichen Raum, verschlankte Förderstrukturen und die Stärkung des Ehrenamts. "Vielerorts stehen Kulturangebote auf der Kippe, weil Gelder fehlen", berichtete der Präsident des Kultursenats Albrecht Koch (49).

Der Freiberger Domkantor appellierte in Richtung der politischen Entscheider: "Wir müssen weg vom Notfallmodus und die vorhandenen Strukturen retten." Eindringlich erinnerten seine Mitstreiter daran, dass Kultur kein "Bonbon", sondern ein "unverzichtbares Grundnahrungsmittel für eine gesunde Gesellschaft" ist.