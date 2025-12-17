Sachsenweite Finanzierung des Deutschlandtickets: Millionen gegen Einnahmeausfälle

Dresden - Das Kabinett beschloss am Dienstag Regeln für die sachsenweite Finanzierung des Deutschlandtickets für 2026.

Das Deutschlandticket ist für viele Menschen wichtig.

Verkehrsträger im Freistaat, die den öffentlichen Personennahverkehr organisieren, erhalten einen pauschalen Ausgleich für die Einnahmeausfälle, die ihnen durch das Deutschlandticket entstehen.

Insgesamt werden dafür gut 40 Millionen Euro im kommenden Jahr bereitgestellt.

Bundesweit stellen die Länder und der Bund jährlich drei Milliarden Euro zur Finanzierung des Nahverkehrstickets zur Verfügung.