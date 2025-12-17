Sachsenweite Finanzierung des Deutschlandtickets: Millionen gegen Einnahmeausfälle
Dresden - Das Kabinett beschloss am Dienstag Regeln für die sachsenweite Finanzierung des Deutschlandtickets für 2026.
Verkehrsträger im Freistaat, die den öffentlichen Personennahverkehr organisieren, erhalten einen pauschalen Ausgleich für die Einnahmeausfälle, die ihnen durch das Deutschlandticket entstehen.
Insgesamt werden dafür gut 40 Millionen Euro im kommenden Jahr bereitgestellt.
Bundesweit stellen die Länder und der Bund jährlich drei Milliarden Euro zur Finanzierung des Nahverkehrstickets zur Verfügung.
Das Deutschlandticket besitzen hierzulande etwa 575.000 Menschen. Knapp 250.000 Schüler nutzen das Bildungsticket. Somit profitiert jeder fünfte Bürger in Sachsen von einem vom Freistaat geförderten ÖPNV-Ticket.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa