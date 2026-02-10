Riesige Rauchwolke in Sachsen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf. © xcitepress

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ist auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war auch am Abend noch vor Ort, um eine in Flammen stehende alte Fabrik zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner im näheren Umkreis wurden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten. Diese Warnung blieb auch am Abend weiterhin bestehen.

Erschwert wurden die Löscharbeiten zwischenzeitlich durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben. Mit Erfolg, wie er später am Abend ergänzte.