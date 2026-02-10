 8.423

Riesige Rauchwolke in Sachsen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Am Dienstagnachmittag ist im Landkreis Bautzen ein Großbrand ausgebrochen.

Von Malte Kurtz

Schirgiswalde-Kirschau - Feuerwehr-Großeinsatz im Landkreis Bautzen!

Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf.
Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf.  © xcitepress

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ist auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war auch am Abend noch vor Ort, um eine in Flammen stehende alte Fabrik zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner im näheren Umkreis wurden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten. Diese Warnung blieb auch am Abend weiterhin bestehen.

Erschwert wurden die Löscharbeiten zwischenzeitlich durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben. Mit Erfolg, wie er später am Abend ergänzte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.  © LausitzNews/Jens Kaczmarek
Großbrand im Landkreis Bautzen: Brandursachenermittler am Mittwoch erwartet

In diesem Gebiet sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.
In diesem Gebiet sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.  © Screenshot/NINA

Die Brandursache war dagegen noch völlig unklar. Ein Brandursachenermittler soll im Laufe des Mittwochs seine Arbeit aufnehmen. Auch Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen noch nicht vor.

Bildaufnahmen zeigen derweil, wie eine riesige, dunkle Rauchwolke in den Himmel aufsteigt.

Erstmeldung vom 10. Februar, 17.17 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 20.47 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Screenshot/NINA

