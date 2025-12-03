Kommentar: Wenn der Staat auf immer mehr Ebenen versagt

Dresden - Was haben die mangelhafte finanzielle Ausstattung unserer Kommunen und der zunehmende Verlust staatlicher Handlungsfähigkeit mit dem Erstarken des Populismus und dem Erfolg der AfD zu tun? Sehr viel, meint TAG24-Redakteur Alexander Bischoff in seinem Kommentar.

Das Vertrauen in Politik und Staat schwindet. Vor der Enquete-Kommission des sächsischen Landtags redeten Kommunalvertreter jetzt Tacheles. © Robert Michael/dpa

Dass unsere Kommunen klamm sind, ist lange bekannt. Dass Haushaltsdefizite und Überschuldung schon so heftig sind, dass die ersten Kommunalpolitiker von drohendem Systemversagen sprechen, ist eine neue Dimension.

Was da am Montag vor der Enquete-Kommission des sächsischen Landtags zur Sprache kam, sollte jedem Landes- und Bundespolitiker größte Sorgen bereiten.

Ein funktionierender Staat ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der Demokratie. Heißt aber auch: In einer Demokratie müssen sich die Bürger auf einen funktionierenden Staat verlassen können. Und das fängt auf kommunaler Ebene an.

Wenn aber die Handlungsfähigkeit von Städten, Gemeinden und Landkreisen aufgrund der finanziellen Misere immer eingeschränkter wird, wenn als Folge Kita-Gebühren ins Unermessliche steigen, Schwimmhallen und Bürgerämter schließen müssen, Straßen und Sportstätten nicht mehr saniert werden können - dann wird sich der Bürger von dem abwenden, was verantwortliche Politiker nur allzu gern als "unsere Demokratie" bezeichnen.