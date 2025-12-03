Millionen-Erbe für sächsisches Dorf: Bürgermeister verrät, was mit Geld passieren soll

Großschönau im Landkreis Görlitz hat ein Erbe von 1,7 Millionen Euro erhalten. Was macht der kleine Ort damit? Und wer war der großzügige Spender?

Von Jacqueline Grünberger

Großschönau - Ein unverhoffter Geldregen, von dem mancher nur träumen darf: Das ist dem kleinen Ort Großschönau im Landkreis Görlitz nun passiert. Doch was macht ein 5000 Seelen-Dorf mit 1,7 Millionen Euro? Und wer war eigentlich der großzügige Spender Professor Gottfried Johannes Martin Köhler (99†)?

Am kommenden Montag hätte Köhler seinen 100. Geburtstag gefeiert. Diesen Anlass nutzt der Bürgermeister nun, um die Großschönauer im Amtsblatt erstmals offiziell über das Erbe zu informieren. © Holm Helis Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker (62, fraktionslos) ist über das Erbe immer noch sprachlos. Bereits im April, einen Monat nach Köhlers Tod, wurde die Gemeinde über den unverhofften Geldsegen informiert. Entschieden wurde seither bewusst nichts: "Es sollen ja keine Schnellschüsse sein. Wir möchten zielgerichtet in seinem Interesse investieren." Viel wisse man immer noch nicht über den Spender, außer dass er 1925 in dem kleinen Örtchen an der tschechischen Grenze geboren wurde, dort zur Schule ging und während des Zweiten Weltkrieges eingezogen wurde. Sachsen So weit ist Sachsens Justiz bei der Digitalisierung "Hier geriet er wohl in Frankreich in Gefangenschaft und hat im Bergbau gearbeitet", so Bürgermeister Peuker zu den bisherigen Informationen. Später studierte er Bergbau in der DDR, fühlte sich dort politisch jedoch nicht wohl und verschwand in die Bundesrepublik, vermutlich mit Lebensmittelpunkt in Köln.

Bürgermeister Frank Peuker (62, fraktionslos) ist immer noch gerührt, dass Professor Köhler Großschönau so viel Geld vermacht hat. © Holm Helis

Köhler war in Großschönau ein Phantom

Auch in der evangelischen Gemeinde lief der Spender unter dem Radar und war dort für großzügige Spenden bekannt. © Holm Helis Vor zehn Jahren kehrte er mit seiner Frau zurück - zumindest in das Nachbardorf Olbersdorf. Doch die Nähe zur Heimat blieb: "Es ist einfach bewegend. Er scheint wirklich sehr schöne Erinnerungen an seine Geburtsgemeinde zu haben", nur so könne sich die Gemeinde das Erbe erklären. In Großschönau selbst blieb Köhler dennoch ein Phantom. Nur in der evangelischen Kirchgemeinde war er wegen größerer Spenden bekannt. Die Köhlers waren kinderlos, nur entfernte Verwandte leben noch im Ort. Mit ihnen steht die Gemeinde nun vorsichtig in Kontakt: "Man möchte sie ja auch nicht unter Druck setzen." Sachsen Dramatische Worte wegen der Pleite-Haushalte: Bürgermeister und Landräte warnen vor Systemversagen Woher das Vermögen stammt, ist ebenfalls unklar. "Er muss sich das alles selbst erarbeitet haben", vermutet der Bürgermeister. Klar ist, dass Köhler die Gemeinde, neben seinen entfernten Verwandten, bereits 2019 in das Testament aufgenommen hat. Hier wurde eindeutig festgelegt, "dass damit Maßnahmen mit breiter Wirkung für die breite Bevölkerung finanziert werden sollen."

Gemeinderat darf nicht ohne Testamentsvollstrecker entscheiden