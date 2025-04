Kornhaus in Meißen: Die Sanierung schreitet gut voran

Das historische Wirtschaftsgebäude besitzt eine lange und wechselvolle Geschichte, die Jahrhunderte zurück und in die Gegenwart hinein reicht.

Das Kornhaus an der Nordseite des Domplatzes dabei zählt zweifelsohne zu den prägendsten.

Der Meißner erklärt: "Der älteste Teil dieses Dachgebälks stammt aus dem Jahr 1494. Sein Holz ist von außerordentlicher Qualität. Es stammt von langsam wachsenden Weißtannen. Die Marken der einzelnen Zimmerleute, die vor über 500 Jahren dieses innovative Tragwerk errichtet haben, sind noch an Balken sichtbar."

"Dieser freitragende Dachstuhl ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung und eines herrschaftlichen Baus absolut würdig. Er stellt das Modernste und Beste dar, was man damals bekommen konnte", schwärmt Tom Lauerwald (64) von der Otto-und-Emma-Horn-Stiftung.

Das Kornhaus befindet sich seit weniger als zwei Jahren in Besitz der Otto-und-Emma-Horn-Stiftung Meißen. Lauerwald führt ehrenamtlich die Geschäfte der Stiftung. Seine Arbeit besteht zum größten Teil aus Finanzmanagement. Man könnte auch "Betteln" sagen. Schließlich verfügt die Stiftung nicht über die nötigen Mittel für diese Restaurierung.

So viel Zuversicht sah man ihn lange nicht verbreiten.

Sein Zeitplan sieht vor, dass nach dem Dach die Fassade bis zum Herbst geputzt wird. In diesem Bauabschnitt werden auch 106 historische Fenster aufgearbeitet und 29 durch neue ersetzt. Noch vor dem Winter sollen die Gerüste fallen. "Alles andere wird sich finden", gibt sich der pensionierte Stadtarchivar optimistisch.

Die Außenmauer des Kornhauses war einst Teil der Festungsmauer der Albrechtsburg. Baumstarke Balken, die im Abstand von 30 bis 40 Zentimetern verbaut wurden, tragen die Decken im Haus. Unter dem Gebäude befinden sich riesige Kellergewölbe. "Alles sehr solide", so die Einschätzung von Bauexperten.

Lauerwald: "Dank der großzügigen Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können wir nun die Außenhülle wieder in den alten Glanz zurückversetzen."

Im Erdgeschoss befindet sich dieser große Raum mit Kreuzgewölbe und quadratischen Säulen. Einst war dort der Marstall für 80 Pferde. © Holm Helis

Künftig will man Erdgeschoss und Keller (halb-)öffentlich nutzen. Wenn 2029 auf dem Burgberg die 5. Landesausstellung eröffnet und an den Anfang sächsischer Geschichte erinnert wird, sollen 13 Mietwohnungen in den oberen Stockwerken längst fertig sein.

"Das Haus war bereits vor Jahrhunderten königliches Appartementhaus, aber auch Burgwache und Pferdestall", berichtet Tom Lauerwald schmunzelnd.

Steffen Skudelny reflektiert seine Worte nachdenklich: "Unsere Vorfahren zeigen uns, dass die Umnutzung von Gebäuden möglich und sinnvoll ist im Lauf der Zeit. Viele Generationen haben dazu beigetragen, dieses Denkmal zu erhalten. Das sollte uns inspirieren und beflügeln, alte Bausubstanz zu bewahren."