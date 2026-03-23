Kostenlos ins Museum: In diesem sächsischen Schloss ist das möglich

Lunzenau - Da schlägt jedem Museumsliebhaber das Herz höher: Im Museum Schloss Rochsburg (Landkreis Mittelsachsen ) gibt es auch in diesem Jahr wieder freien Eintritt.

Schloss Rochsburg thront hoch über der Mulde in Mittelsachsen. © Ralph Kunz

Allerdings können Besucher nicht jeden Tag für lau in die Ausstellungen. Der freie Eintritt gilt nur am zweiten Samstag im Monat (ausgenommen, wenn Veranstaltungen sind) sowie am Internationalen Museumstag im Mai und am Tag des Offenen Denkmals im September, das teilt die stellvertretende Schlossleiterin Nicky Wehr mit.

Damit gibt es den freien Eintritt an insgesamt 13 Tagen in diesem Jahr: 11. April, 9. Mai, 17. Mai (Museumstag), 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 12. September, 13. September (Denkmalstag), 10. Oktober, 14. November und 12. Dezember.

Das Museum bietet Einblicke in den Adel auf dem Land. Die Ausstellung "Kleider machen Leute" zeigt beispielhaft Kleidung aus 1000 Jahren Modegeschichte. Im Keller informiert dazu noch die Schau "Lehm, Schilf, Stein - Werkstoffe nicht nur für Pharaonen" über Baustoffe aus der Natur.

Neben Veranstaltungen sind auch Führungen von der Aktion ausgeschlossen. Hier gelten die normalen Eintrittspreise.