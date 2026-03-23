Überlastung und sinkende Spenden: Sächsische Tierheime stoßen an ihre Grenzen

Leipzig - Sächsische Tierheime sehen sich an der Belastungsgrenze und mahnen eine bessere Unterstützung an.

Sächsische Tierheime wünschen sich bessere Unterstützung. © Patrick Pleul/dpa

Die Bezahlung für die Erfüllung übertragener gesetzlicher Pflichtaufgaben sei "weiterhin völlig unzureichend", erklärte Michael Sperlich, Chef des Landestierschutzverbandes Sachsen.

Fördermittel gebe es vom Freistaat Sachsen etwa für Bauinvestitionen und den Bereich der Kastration und Versorgung von Straßenkatzen. "Diese Mittel sind nicht auskömmlich, auch wenn es Bundesländer gibt, welche noch wesentlich weniger Mittel für den Bereich Tierschutz zur Verfügung stellen."

Spenden würden traditionell in Ostdeutschland nur einen vergleichsweise geringen Teil der Finanzierung ausmachen, sagte Sperlich der Deutschen Presse-Agentur. Erbschaften und Vermächtnisse seien nicht planbar.

"Insofern stehen die meisten Tierschutzvereine immer wieder am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die Anzahl von Spenden geht nicht zurück, aber der durchschnittliche Betrag pro Spende sinkt", so Sperlich weiter.