MP Kretschmer schlägt Alarm: "Gerade brennt überall die Brandmauer durch"

Dresden - Im Kampf gegen die AfD warnt Ministerpräsident Michael Kretschmer (51) davor, zu stark auf Ausgrenzung zu setzen. "Gerade brennt überall die Brandmauer durch", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel .

Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) warnt eindringlich vor der AfD. © Hendrik Schmidt/dpa

Kretschmer zog einen Vergleich zum Brandschutz: "Brandwände sind dazu da, die Ausbreitung eines Brandes auf andere Gebäudeteile zu verhindern." Sie verzögerten die Entwicklung nur, lösten aber kein Problem.

Aus Kretschmers Sicht ist der Erfolg der AfD auch das Resultat einer schlechten Politik. "Nur wenn wir das rechtzeitig ändern, hat die Brandmauer ihre Funktion erfüllt."

Wenn nicht, brenne sie durch. Es gebe mittlerweile Orte, an denen die AfD Wahlen gewinne und auf andere Parteien nicht mehr angewiesen sei.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die AfD nie in Macht und Verantwortung kommt", mahnte Kretschmer. Eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD schloss er vehement aus.