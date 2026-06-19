Bis zu 35 Grad und WM-Lust: Sachsen fiebert dem heißen Knaller-Wochenende entgegen
Pirna - Es wird heiß! Der Freistaat blickt auf ein herrliches Wochenende - und das zweite Gruppenspiel für die deutsche Nationalelf bei der Fußball-WM. Wegen der späten Anstoßzeiten wurde vielerorts auf zentrale Fanmeilen verzichtet. Bei all den Partys am Wochenende geriet der geneigte Fußballfan ins Schwitzen. Doch TAG24 kann beruhigen: Die meisten Veranstalter lassen uns nicht im Sommerregen stehen.
Plauener Spitzenfest, Abi-Bälle, "Bunter Sommer" in der Dresdner Neustadt: Nahezu flächendeckend wird an diesem Wochenende der Sommer im Freistaat gefeiert.
Wie bestellt schnellen die Thermometer auf bis zu 35 Grad hoch, die nächste Nacht wird sogar Tropen-heiß mit Tiefstwerten von teils nur 20 Grad. Gerade nach dem 7:1-Kracher gegen Curacao perfekte Bedingungen, sich am Samstag ins WM-Fieber zu grölen.
In Pirna ist das Spiel im Stadtfest-Programm verankert. Auf der Sportmeile an den Elbwiesen quatscht Moderator Jens Umbreit mit Ex-Profi Heiko Scholz, bevor das Spiel gegen die Elfenbeinküste auf der LED-Wand flimmert.
Möglich macht das der Kreissportbund, der die Bühne betreibt. "Gerade jetzt, wo Public Viewing nicht mehr so verbreitet ist, wollten wir ein tolles Angebot machen", freut sich deren Geschäftsführer Paul Leiteritz (34) darauf.
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Sportclubs krönen Vereinsfeste mit abendlichem Public Viewing
Das ist streng geregelt: Kleine Veranstaltungen mit höchstens 5000 Zuschauern, ohne Eintritt und ohne Sponsoring brauchen keine FIFA-Lizenz. Der Rest muss sich dort teuer Übertragungsrechte einkaufen.
Für Leiteritz, der mit 800 Gästen rechnet, fielen so "nur wenige hundert Euro" GEMA-Gebühren an. Die Musikverwerter halten vor allem für das Halbzeit-Gedudel die Hand auf.
Ähnlich bei der SG Frankenthal, die anlässlich 30 Jahren Frauenfußball vor Ort zum Vereinsfest lädt. "Natürlich zeigen wir das Spiel, die Leute sollen ja nicht heim gehen müssen", sagt Vereinschef Uwe Kunath (49).
Für ihr 200 Quadratmeter großes Zelt fielen knapp 80 Euro GEMA an. "Wir spielen natürlich mehr Handball, als das wir Fußball gucken", feixt Max Rentsch vom RSV Handball. Bei den Radeberger Handballtagen wird das Spiel nebst Malle-Party im Festzelt gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: imago/Future Image / IMAGO/Zoonar / privat