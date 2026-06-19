Bis zu 35 Grad und WM-Lust: Sachsen fiebert dem heißen Knaller-Wochenende entgegen

Pirna - Es wird heiß! Der Freistaat blickt auf ein herrliches Wochenende - und das zweite Gruppenspiel für die deutsche Nationalelf bei der Fußball-WM . Wegen der späten Anstoßzeiten wurde vielerorts auf zentrale Fanmeilen verzichtet. Bei all den Partys am Wochenende geriet der geneigte Fußballfan ins Schwitzen. Doch TAG24 kann beruhigen: Die meisten Veranstalter lassen uns nicht im Sommerregen stehen.

Eine WM ohne Public Viewing? Bei diesen Temperaturen undenkbar. © imago/Future Image

Plauener Spitzenfest, Abi-Bälle, "Bunter Sommer" in der Dresdner Neustadt: Nahezu flächendeckend wird an diesem Wochenende der Sommer im Freistaat gefeiert.

Wie bestellt schnellen die Thermometer auf bis zu 35 Grad hoch, die nächste Nacht wird sogar Tropen-heiß mit Tiefstwerten von teils nur 20 Grad. Gerade nach dem 7:1-Kracher gegen Curacao perfekte Bedingungen, sich am Samstag ins WM-Fieber zu grölen.

In Pirna ist das Spiel im Stadtfest-Programm verankert. Auf der Sportmeile an den Elbwiesen quatscht Moderator Jens Umbreit mit Ex-Profi Heiko Scholz, bevor das Spiel gegen die Elfenbeinküste auf der LED-Wand flimmert.

Möglich macht das der Kreissportbund, der die Bühne betreibt. "Gerade jetzt, wo Public Viewing nicht mehr so verbreitet ist, wollten wir ein tolles Angebot machen", freut sich deren Geschäftsführer Paul Leiteritz (34) darauf.