Irre viele Straftaten: Gangster-Quartett verursacht Mega-Schaden

Neustadt/Sachsen - Eine kriminelle Jugendbande hat in der Kleinstadt Neustadt/Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebrige ) im Zuge etlicher Einbrüche einen Schaden von rund 80.000 Euro verursacht.

Die Polizei wurde von einer jungen Einbrecher-Bande in diesem Jahr ordentlich auf Trab gehalten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Insgesamt vier Täter konnten nun ermittelt werden, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte. Dabei handelt es sich um drei Minderjährige (14, 15, 15) sowie einen 18-Jährigen.

Im gesamten Jahresverlauf, insbesondere aber in der ersten Jahreshälfte, gingen rund 50 Straftaten auf das Konto des Quartetts.

Unter anderem stiegen die vier deutschen Staatsbürger mehrfach in ein Schulgebäude an der Rosa-Luxemburg-Straße, in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Karrenberg sowie in eine Waldhütte bei Polenz ein. Und, und, und. Der verursachte Schaden ist immens.

Im Zuge mehrerer Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Ermittler nicht nur Diebesgut, sondern auch Waffen und illegale Pyrotechnik.