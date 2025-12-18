Mehr als 300.000 Tiere müssen getötet werden: Betrieb in Sachsen hart von Vogelgrippe getroffen

Ebersbach- Nach einem erneuten Ausbruch der Geflügelpest in einem Großbetrieb in Ebersbach nahe Radeburg im Landkreis Meißen muss der gesamte Tierbestand getötet werden. Betroffen seien rund 310.000 weitere Tiere, teilte das sächsische Sozialministerium mit.

Die armen Hühner müssen alle getötet werden. (Symbolbild) © Christian Lademann/dpa

Zuvor waren Ausbrüche bei zunächst rund 80.000 und später weiteren 40.000 Legehennen bestätigt worden. Mit dem Nachweis eines dritten Ausbruchs in einem weiteren Stall sei "keine Ausnahme vom im EU-Tiergesundheitsrecht vorgeschriebenen Tötungsgebot mehr möglich", hieß es.

Die Entscheidung traf das Veterinäramt des Landkreises Meißen nach einer umfassenden Risikobewertung. Unterstützt wurde es dabei von einem Team des Friedrich-Loeffler-Instituts sowie vom Landestierseuchenbekämpfungszentrum. Keulung, Reinigung und Desinfektion übernimmt ein vom Sozialministerium vertraglich gebundener Dienstleister.

"Dieser erneute Ausbruch und die notwendigen Maßnahmen sind sehr bitter für die Menschen und Tiere in dem Geflügelbetrieb im Landkreis Meißen", sagte Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD). Es handele sich um den größten Legehennenbetrieb in Sachsen und einen der größten in Deutschland.

"Die Fachleute haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, den gesamten Bestand zu töten", betonte Köpping. Es gebe aus tierseuchenrechtlicher Sicht jedoch keine Alternative dazu.