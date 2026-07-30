Kuh in Sachsen bringt Zwillinge zur Welt: Was anders ist als vor 15 Jahren
Oschatz - Der Oschatzer Bio-Hofladen "Herbst-Hof" darf sich über tierischen Zwillings-Nachwuchs freuen. Bio-Landwird Axel Heinze und seine Kuh Olivia begrüßen gleich zwei Kälbchen auf einen Streich.
Seit einer Woche begeistern zwei kleine Kälbchen Oschatz und dessen Region.
Dass die beiden im Zuge einer Zwillingsgeburt das Licht der Welt erblickten, grenzt nahezu an ein Wunder. Immerhin sei die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering.
In 30 Jahren Rinderzucht seien Elmar und Edda, wie sie von interessierten Kindern genannt wurden, aber keinesfalls der erste Doppelpack gewesen.
Wie Landwirt Axel Heinze gegenüber TAG24 erklärte, habe der Hof bereits vor etwa 15 Jahren eine Zwillingsgeburt erleben dürfen.
Damals seien die beiden Kälbchen jedoch nicht von ihrer Mutter angenommen worden, sodass man sie mit der Flasche habe großziehen müssen.
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Mit Mama Olivia sei das heute ganz anders. Schon im vergangenen Jahr habe die Fünfjährige ihr erstes Kälbchen zur Welt gebracht. Dass sie jetzt auch gleich Kälbchen Nummer drei auf die Welt bringt, sei vorher nicht absehbar gewesen. Schließlich seien Ultraschalls oder ähnliche Untersuchungen bei Kühen äußerst selten. "Die Geburt ist immer wieder eine Überraschung", so Heinze.
Zum jetzigen Standpunkt würden sich Edda und Elmar prächtig machen und bester Gesundheit erfreuen.
Titelfoto: Instagram/herbst.hof