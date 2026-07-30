Kuh in Sachsen bringt Zwillinge zur Welt: Was anders ist als vor 15 Jahren

611 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Oschatzer Hofladen "Herbst-Hof" darf sich über ein Wunder freuen. Landwirt Axel Heinze und seine Kuh Olivia begrüßen gleich zwei Kälbchen auf einen Streich.

Von Emily Mittmann

Oschatz - Der Oschatzer Bio-Hofladen "Herbst-Hof" darf sich über tierischen Zwillings-Nachwuchs freuen. Bio-Landwird Axel Heinze und seine Kuh Olivia begrüßen gleich zwei Kälbchen auf einen Streich.

Mama Olivia kümmert sich fürsorglich um ihre Zwillings-Kälbchen Edda und Elmar.
Mama Olivia kümmert sich fürsorglich um ihre Zwillings-Kälbchen Edda und Elmar.  © Instagram/herbst.hof

Seit einer Woche begeistern zwei kleine Kälbchen Oschatz und dessen Region.

Dass die beiden im Zuge einer Zwillingsgeburt das Licht der Welt erblickten, grenzt nahezu an ein Wunder. Immerhin sei die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering.

In 30 Jahren Rinderzucht seien Elmar und Edda, wie sie von interessierten Kindern genannt wurden, aber keinesfalls der erste Doppelpack gewesen.

Hier wird auch gesprengt: Sächsisches Mega-Projekt bald befahrbar
Sachsen Hier wird auch gesprengt: Sächsisches Mega-Projekt bald befahrbar

Wie Landwirt Axel Heinze gegenüber TAG24 erklärte, habe der Hof bereits vor etwa 15 Jahren eine Zwillingsgeburt erleben dürfen.

Damals seien die beiden Kälbchen jedoch nicht von ihrer Mutter angenommen worden, sodass man sie mit der Flasche habe großziehen müssen.

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Mit Mama Olivia sei das heute ganz anders. Schon im vergangenen Jahr habe die Fünfjährige ihr erstes Kälbchen zur Welt gebracht. Dass sie jetzt auch gleich Kälbchen Nummer drei auf die Welt bringt, sei vorher nicht absehbar gewesen. Schließlich seien Ultraschalls oder ähnliche Untersuchungen bei Kühen äußerst selten. "Die Geburt ist immer wieder eine Überraschung", so Heinze.

Zum jetzigen Standpunkt würden sich Edda und Elmar prächtig machen und bester Gesundheit erfreuen.

Titelfoto: Instagram/herbst.hof

Mehr zum Thema Sachsen: